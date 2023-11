La angustia de los damnificados por los UVA: "Que el Estado garantice un crédito que podamos pagar"

En cuanto a la respuesta tajante que dio el libertario sobre que “ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés” y “hubieran entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta”, respondieron: "Me parece que no tiene idea y me angustia la poca empatía que tiene con quien se va a quedar sin vivienda".

El presidente electo opinó y generó preocupación sobre los deudores hipotecarios UVA Redes Sociales

Alrededor de 100 mil familias en la calle

La situación de los deudores de los Créditos UVA, afecta a 100 mil familias que están "al borde de perder sus casas". La palabra de una de las titulares de un préstamo hipotecario de este tipo fue demoledora: "A partir del 11 de diciembre si la inflación se dispara como dicen y no hay una bajada de línea clara para los bancos para que no haya ejecuciones vamos a perder nuestra vivienda"

La mujer confesó en vivo en C5N que "estamos muy complicados y muy asustados", a la vez que apuntó a los funcionarios del 2019, de Macri, y que ahora volverían con Milei el expresidente del Banco Central, Federico Sturzenegger: "Cuando tomamos el crédito había un presupuesto aprobado por el Congreso donde la meta inflacionaria era de un dígito para el 2019".

En este sentido, insistió en que "claramente la culpa no es de quien tomó el crédito, no se dieron las condiciones de esta política pública de Macri que hoy es su socio (de Milei)".