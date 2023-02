La Aduana detectó casi 8 kilos de droga de máxima pureza en Ezeiza

El mencionado narcótico es el principal ingrediente utilizado en la fabricación del éxtasis, comúnmente vendido en pastillas que contienen otras sustancias como cafeína y aspirina. Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP estiman que, teniendo en cuenta la pureza y la cantidad de la droga encontrada, se podrían haber producido más de 31 mil pastillas con 250 g de MDMA cada una.

En el mercado local el estupefaciente en cuestión puede valer u$s 45mil por kg y cerca de u$s15 por pastilla, por lo cual, de no haber sido descubierta por la Aduana, la maniobra de contrabando podría haber facturado aproximadamente u$s 465mil.

El análisis de la información que la Aduana tenía disponible en forma anticipada marcó al pasajero en cuestión como un caso que potencialmente podía arrojar novedades a partir de indicadores como la edad, el país de procedencia y la cantidad de valijas que traía. Incluso, la realización de una serie de festivales y fiestas electrónicas en los días venideros reforzaban la hipótesis. De hecho, el hombre detenido es artista de música electrónica y dueño de un sello musical.

Luego del operativo, la Aduana dio intervención al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 6, a cargo del Dr. Marcelo I. Aguinsky; Secretaría Nº11, a cargo de la Dra. Celina Cortelezzi, que ordenó el secuestro de la sustancia hallada y la detención del pasajero.

El sistema de análisis anticipado de pasajeros

La Aduana se encuentra implementado un sistema de monitoreo de pasajeros que le ha permitido predecir transgresiones al régimen de equipaje en el Aeropuerto de Ezeiza con un 42% de efectividad.

El sistema en cuestión fue desarrollado en base a información disponible en forma anticipada acerca de pasajeros que arriban al país por vía aérea.

Entre estos, los principales a destacar son la cantidad de bultos que componen el equipaje, la diferencia entre el equipaje al momento de salir del país y al momento de ingresar, la cantidad de viajes realizados y su relación con la actividad económica del pasajero y los antecedentes de infracciones cometidas. Además, este sistema se potencia a partir de la información la Aduana recibe tanto de los consumos de alta gama de turistas argentinos en Europa, como de organismos como la Interpol.