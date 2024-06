La acusaron de tener un comedor fantasma y ahora se defiende: "Nunca recibimos nada del Gobierno"

"Me enteré por una amiga que me dijo 'mirá las noticias'. Ahí decían que mi comedor era 'fantasma'", comenzó a narrar. Enseguida respondió: "Nada que ver, nosotros trabajamos hace cuatro años. Seguimos de pie y trabajamos duramente. Es injusto y me pone triste que ocurran estas cosas".

La referente del comedor invitó al Gobierno a auditar su establecimiento para que corroboren su existencia física: "Nunca me hicieron una auditoría, por eso me llamó la atención que el mío haya salido como fantasma. Nuestro comedor igual nunca recibe nada del Gobierno. Deben ir a ver la realidad y después juzgar".

Cristina Kirchner cruzó a Pettovello por el escándalo de la entrega de alimentos: "Se pudre en los depósitos"

La expresidenta Cristina Kirchner criticó la decisión del gobierno de Javier Milei de retener más de cinco toneladas de alimentos que "se pudre en los depósitos" y apuntó contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al indicar "funcionarios que no funcionan".

"Luego de mentiras y negativas públicas se descubre, en depósitos del Ministerio de Capital Humano, la existencia de casi 6 mil toneladas de alimentos sin repartir, en los que hay casi 1 millón de kg de leche en polvo, equivalentes a casi 10 millones de litros, de los cuales casi 400.000 kg vencen en el mes de julio", describió en un mensaje difundido este viernes por la tarde en sus redes sociales.

En ese sentido, alertó por las consecuencias de esta decisión: "Comedores comunitarios que, por no recibir asistencia del Ministerio de Capital Humano, tuvieron que dejar sin comida a las familias que asistían. Pibes y pibas que no tomaron un vaso de leche cuando correspondía". "Mientras tanto la comida se pudre en los depósitos", advirtió.

En relación a la labor de la ministra de Capital Humano, reiteró su frase "funcionarios que no funcionan" aunque agregó que esto ocurre "porque no saben, no entienden, no firman por miedo, no les importa, o lo que es peor… todo junto".

Por otra parte, volvió a expresarse sobre el faltante de gas que ocasionó problemas en todo el país y que afectó principalmente a industrias, hospitales y hogares y su impacto en la economía argentina.

"Si este gobierno hubiese continuado con el ritmo y el calendario previsto para las obras de las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner en las localidades de Tratayen y Salliqueló, Argentina, entre los meses de mayo y agosto, hubiera importado casi 18 barcos menos de GNL y ahorrado la bonita suma de 450 millones de dólares", señaló.

Además, aseguró que si el Gobierno hubiera optado por esta opción "ninguna fábrica hubiera parado su producción y ningún argentino suspendido su trabajo por falta de GNC para su auto". Hizo mención, de esta manera, a la orden que recibieron cientos de estacioneros del interior de frenar la venta de GNC y lo ocurrido con más de 100 empresas, que tienen contrato interrumpible, que se quedaron sin servicio y debieron paralizar la producción.

Como conclusión, la exmandataria reflexionó: "Mirá vos lo que son las consecuencias prácticas de las ideas de la 'revolución liberal libertaria'".