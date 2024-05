Cristina Kirchner, sobre el faltante de gas: "A los funcionarios que no funcionan, se suman las ideas que no funcionan"

La expresidenta Cristina Kirchner se refirió al faltante de gas que ocasiona problemas en todo el país y, en una reedición de su crítica al entonces Frente de Todos en 2020, planteó que "a los funcionarios que no funcionan, se suman las ideas que no funcionan" . "Con superávit dibujado (en mi barrio le dicen trucho) y sin gas en el caño" , ilustró.

"Durante el gobierno del Frente de Todos, en autocrítica online, mencioné como un problema el de los funcionarios que no funcionaban. Con el actual gobierno, al problema de funcionarios que tampoco funcionan (porque no saben o no entienden) se le ha sumado uno infinitamente más grave: el de las ideas que no funcionan, combo letal en materia de gestión estatal ", escribió este miércoles en su cuenta de X (ex-Twitter).

"La idea de ¡superávit fiscal o muerte!, como todo dogma (excepto los de la fe), está destinado al fracaso. La paralización de obras absolutamente complementarias pero imprescindibles (léase compresores) al gasoducto Néstor Kirchner (auténtica obra pública estructural) bajo el slogan para redes de 'no hay plata', revelan la falta de conocimiento o la confusión que hay en torno al concepto de gasto público, sobre todo cuando ese gasto es en realidad una inversión porque permite que el Estado evite gastos mayores posteriores", sostuvo.

La exfuncionaria mencionó como "pruebas al canto sobre funcionarios e ideas que no funcionan" que "por no girar fondos a las contratistas que estaban ejecutando las obras de los compresores por alrededor de u$s40 millones, tuvieron que contratar buques por montos muy superiores". "Hasta acá la idea no funcionó, pero además, cuando calcularon los buques que tenían que comprar, los funcionarios calcularon mal o no tuvieron previsión", subrayó.

"Lo dicho: con funcionarios que no funcionan más ideas que tampoco funcionan… nada puede salir bien", enfatizó.

Para concluir, Cristina planteó: "No voy a hacer ningún comentario sobre la ausencia del Presidente en estos momentos tan complicados, por estar de gira artística en el país del norte. Ya lo habíamos caracterizado el 14 de febrero en nuestro documento 'Argentina en su tercera crisis de deuda: un showmaneconomista en la Rosada'".

La insólita justificación del Gobierno ante la crisis de gas: "Es un otoño atípico"

En medio de la crisis energética que obligó el corte del suministro en estaciones e industrias, el Gobierno justificó esta situación por el "otoño atípico". El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que si las últimas semanas no hubieran sido tan frías no habría faltante de GNC. Además, dijo que se están haciendo los esfuerzos para que no haya faltantes durante el invierno.

El vocero presidencial informó que a partir de las 9 de la mañana comenzó la descarga de gas desde un buque de la empresa brasileña Petrobras. Por lo que adelantaron que el servicio y la distribución se podría normalizar para primeras horas de la noche.

Ante la consulta de un periodista sobre la falta de previsión del Gobierno y sobre las causas que generaron esta situación: si fue por el frío que se anticipó o hubo problema por la carta de crédito que emitieron: "Efectivamente hubo un problema con la carta de crédito, el viernes emitimos el pago y efectivamente hubo un rechazo por parte de la empresa. Tema que se terminó solucionando y por eso hoy a las nueve de la mañana comenzó la descarga del combustible", explicó.

Eso no es todo sino que también Adorni remarcó que "estamos en el invierno más crudo de los últimos 44 años" por lo que "el consumo se incrementó un 55%, pasó de 44 millones de metros cúbicos a cerca de 70 de metros cúbicos aproximadamente".

Además señaló que "lo que hace que tamaño aumento de demanda de manera repentina efectivamente tengas algún problema en esta distribución. Es muy difícil saber en términos de demanda y distribución que es lo que nos depara en invierno. Estamos haciendo todos los esfuerzos para que esto no ocurra".

En esa línea volvió a resaltar que se espera un "invierno atípico con temperaturas atípicas y record de frío en estas épocas desde el año 1980. Detrás de este primer barco, hay otra decena de barcos que van a colaborar con que no haya faltante de gas ni ahora ni más adelante".