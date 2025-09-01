La abusó sexualmente y le pidió perdón: "Es la primera vez que hago esto" La víctima volvía de trabajar y el abusador, en estado de ebriedad, la tomó por detrás del cuello, la llevó a un decampado y la atacó. La Policía lo busca intensamente, pero temen que no tenga antecedentes. Por







Previo al ataque, la víctima llamó a su mamá porque creyó que el hombre iba a robarle

Una joven fue atacada y abusada sexualmente en el barrio Nueva Esperanza de Mariano Acosta, en Merlo. El abusador la tomó por el cuello y la llevó a un descampado. La Policía busca intensamente al atacante, que escapó corriendo del lugar.

El hecho sucedió el pasado viernes cerca de las 20:30 cuando volvía de trabajar, y al notar la presencia de un hombre, en claro estado de ebriedad, creyendo que le iba a robar, durante la conversación telefónica la mujer escuchó el grito, pero se cortó la llamada.

Una cámara de seguridad fue clave para la causa, ya que se ve los momentos exactos donde el abusador va caminando en medio de la calle y tambaleándose producto de su estado de ebriedad: el agresor la tomó de los pelos y la llevó a un terreno baldío para abusar de ella.

De acuerdo a lo que describió la joven de 26 años, hizo la denuncia y contó que el sospechoso vestía una campera deportiva roja y jeans oscuros. También en el video se logra distinguir parte de su vestimenta. Según el testimonio de la víctima, previo al ataque sexual, se cruzó con su agresor quien comenzó a decirle obscenidades.

“Una vez en el descampado, la siguió arrastrando de los cabellos, le arrancó el pantalón y le bajó su ropa interior”, se lee en el parte oficial.

La víctima fue socorrida por los vecinos de la zona y fue trasladada al hospital Luis Lagomarsino, de Mariano Acosta, donde recibió los cuidados de profilaxis propios en este tipo de caso, además de contención psicológica. Por su parte, el agresor, tras el ataque, escapó, pero según relató la joven en la denuncia le pidió perdón. "Te pido perdón, es la primera vez que lo hago", aseguró el abusador. La denuncia fue radicada en la comisaría 6ª de Merlo y la causa quedó en manos del fiscal Javier Ghesi, de la UFI N°1 del departamento judicial de Morón, como abuso sexual con acceso carnal. Por su parte, la Policía busca intensamente al abusador de 1.70 metros, aproximadamente.