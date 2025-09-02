Juana Repetto reveló la inesperada forma en la que quedó embarazada de su ex: "Con muchas ganas"

Juana Repetto sorprendió días atrás al anunciar que espera un hijo de Sebastián Graviotto, su ex de quien se separó hace cinco meses.
La actriz compartió un recuerdo íntimo en LAM, reveló la inusual manera en la que llegó a su tercer embarazo y sorprendió a todos.
La noticia generó repercusión no solo en redes sociales sino también en la televisión. Por este motivo, en LAM compartieron un audio de la actriz en el que reveló detalles íntimos sobre el momento de concepción del nuevo bebé.
Después de confirmar la noticia en su cuenta de Instagram, Juana habló le envió con Pepe Ochoa, expresó su felicidad por estar esperando a su tercer hijo y contó: “Fue un niño que vino porque evidentemente tenía muchas ganas de llegar a este planeta".
Lugo de asegurar que "fue extremadamente sorpresivo” y "estadísticamente poco probable", la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto confirmó que fue cuestión de "one shot", al referirse a la cantidad de veces en las que intentó quedar embarazada.
Por último, confesó que junto a su ex "estamos asimilando la noticia", pero aclaró que la novedad en la familia no representará cambios en esta disposición: "Va a seguir todo como hasta el momento".
Luego de la palabra de Juana Repetto respecto a su separación de Sebastián Graviotto, y tras los rumores de infidelidad, el surfista dio su versión de los hechos. Reveló que la decisión la tomó ella y que él “quería seguir intentándolo y no renunciar al trabajo”.
La actriz había asegurado que no fue dejada: “Lo que quiero decirles es que no me dejaron. No quiero entrar en detalles de la situación, pero está medio país dándome el pésame como si estuviera llorando, destruida. Estoy bien”.
“Es un proceso duro, difícil, doloroso, con momentos de angustia, frustración, se cae todo lo que uno deseó e idealizó durante toda una vida... Aunque uno esté firme, no deja de ser doloroso y es un proceso que hay que transitar”, agregó Juana en un video que subió a su Instagram.
