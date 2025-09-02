Roberto Pettinato sorprendió con nueva novia: "Estoy enamorado, ¿no ven la cara de idiota que tengo?"

El músico confirmó que está en pareja con una exmodelo que conoció hace unos meses.

El conductor y su pareja fueron vistos de la mano en plena calle Corrientes.

El conductor Roberto Pettinato está viviendo una nueva relación después de estar sin pareja durante años. Ella subió varias imágenes de la intimidad junto al músico en redes sociales.

El exSumo fue visto caminando de la mano con Jimena Heredia por la Avenida Corrientes. Ella mostró varios fotos juntos en su perfil de Instagram.

El periodista Pablo Layus dio la primicia, ya que se encontró con el famoso y su pareja en pleno centro porteño: “ ¿Qué haces acá? “, le dijo Pettinato al cronista de Intrusos, en América, que estaba esperando a otra figura.

” Estaba esperando a Moria y vos pasas por la puerta, así de la manito ”. El conductor le confirmó al instante la nueva relación: ” Te presento a mi novia ¿Qué querés que te diga? “.

Al parecer, están juntos hace "unos meses", y Pettinato confesó: “ Estoy súper en pareja, la verdad. ¿No ven la cara de idiota que tengo? La verdad que estoy enamorado". Jimena es exmodelo, se recibió de licenciada en Psicología y se especializó en varias terapias.

Cómo se conocieron Pettinato y Jimena Heredia

El músico detalló que fue ella la que dio el primer paso: ”Me puso ‘Hola Bombón’. Yo pensé que se había equivocado“, y agregó: “Según ella nos vimos en un club dos veces. Dice que yo por acá abajo la saludé”.

Aseguró que en su primera cita terminaron jutnos en su casa: “Fuimos a un lugar a comer y nada, no llegamos al plato principal.... Estábamos contentos y le digo ‘¿Qué hacemos en este restaurante de mie…? Vayamos a casa a escuchar música y tomar’. Así fue“.