El doloroso recuerdo de Tití Fernández a 11 años de la trágica muerte de su hija: "Hacés falta" Maria Soledad murió a los 26 años en un accidente en la ruta durante la cobertura del Mundial de Brasil en 2014.







La hija del periodista había viajado a cubri el evento deportivo en Brasil. Redes Sociales

El periodista Tití Fernández recordó a su hija María Soledad al cumplirse 11 años de su trágica muerte: "Nos hacés falta", dijo en sus redes sociales.

El mediático recordó a la joven con una foto en la que se ve a la periodista deportiva sentada en un escritorio: "Hoy hace 11 años y 2 meses que te estamos Extrañando. Te amamos!!".

Además, subió otra imagen de su mujer, Nora, con la joven que falleció a los 26 años. El trágico episodio tuvo lugar, cuando la camioneta alquilada en la que regresaba de San Pablo chocó en la ruta BR-381.

"Hoy publiqué un par de fotos que nos mandan tus amigos que te recuerdan con cariño, ese cariño que supiste ganarte por haber sido tan solidaria y generosa con ellos, nos hacés falta, hijita”, subrayó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Angel Fernandez (@titifernandez2606) María Soledad Fernández murió en un accidente automovilístico en la ruta de San Pablo a Belo Horizonte, en Brasil. De acuerdo con información del Departamento de Bomberos, la víctima se encontraba con otros dos periodistas, de 42 y 43 años, que quedaron con lesiones leves, sin riesgo de muerte. "Todo indica que ella fue expulsada del vehículo", detallaron. Había viajado para cubrir el Mundial 2014 para Torneos y Competencias, siguiendo los pasos de su padre.