La "abuela la la la" el Mundial Qatar 2022 fue víctima de un violento robo en su casa

"Hoy me pasó algo muy triste, me hicieron lo que se dice ‘el cuento del tío’ , apareció un tipo cuando iba a comprar en la calle y me agarró para decirme que tenía un paquete de dólares para mi sobrino", relató Cristina a Telenoche y brindó detalles sobre el robo.

Según su testimonio, el hecho ocurrió al mediodía cuando fue interceptada por un hombre que decía tener dólares para un sobrino y le pidió ingresar a su casa. Cristina confió en la palabra y lo hizo pasar, sin embargo momentos después ingresó otro ladrón a la vivienda y comenzaron a pegarle para perdile dólares.

“Me agarraron, me arrastraron y me pedían dólares. Me golpearon las costillas, la cabeza, la cara, me asfixiaron y por poco me matan. Hoy supe lo que es el mal”, añadió. La jubilada de 77 años pudo entregar algunos dólares que tenía: "lo poco que pude juntar cuando trabajaba, porque ahora de jubilada gracias que como y que vivo".