6 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El drama del papá de Agostina, la abogada detenida en Brasil: "Recibe amenazas constantemente"

Mariano Páez dio más detalles sobre la situación de su hija, quien permanece tras las rejas en el país vecino. "El consulado no me dio ninguna respuesta", lamentó.

Por

El drama de Agostina Paez, quien sufre ataques de pánico en Brasil.

Mariano Páez, padre de Agostina Páez, la abogada argentina detenida en Brasil en el marco de una causa por presuntas injurias raciales, expresó su profunda preocupación por la vida y la salud de su hija, en medio de un escenario judicial que considera desmedido y peligroso. "La pueden matar", expresó con mucha preocupación.

Agostina Páez deberá afrontar prisión preventiva.
Te puede interesar:

La Justicia de Brasil ordenó la prisión preventiva de la abogada argentina acusada de racista

Según relató, la joven atraviesa un grave deterioro emocional, recibe amenazas constantes y teme por su integridad física si la detención se hace efectiva en una cárcel común de Río de Janeiro.

“Está con ataques de pánico, bajó más de cinco kilos, no quiere comer, tiene depresión y vive encerrada”, describió Mariano, quien aseguró que su hija no sale del departamento donde se encuentra alojada y cumple con todas las condiciones impuestas por la Justicia brasileña, incluida la tobillera electrónica y el domicilio fijado.

En diálogo con C5N, el padre confirmó que ya existe una orden de detención librada contra Agostina, aunque hasta el momento no fue ejecutada. “Es cuestión de horas”, sostuvo, mientras intentaba conseguir un vuelo de urgencia para viajar primero a Buenos Aires y luego a Río de Janeiro con la intención de acompañarla. “Quiero estar ahí. Puede pasar en cualquier momento”, afirmó.

agostina paez

Uno de los puntos centrales de su reclamo es la falta de respuesta por parte del consulado argentino. Según contó, pidió reiteradamente que su hija sea alojada en una sede consular o en un lugar seguro, pero no obtuvo soluciones. “Me dicen que no hay lugar, que no se puede, que la lleven a San Pablo donde está la embajada, pero nadie se hace cargo”, denunció.

Mariano también cuestionó el fundamento de la prisión preventiva solicitada. Aseguró que abogados tanto de Argentina como de Brasil coinciden en que no existen los delitos que se le imputan a su hija y que la medida resulta excesiva. “No tiene antecedentes, no incumplió nada, está a derecho. No se explica este ensañamiento”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió sobre el riesgo extremo que implicaría su traslado a un penal de Río de Janeiro. “La matan. Así de claro. Hay una campaña pública en su contra, con afiches y amenazas, y en las cárceles todos saben quién es ella y de qué está acusada”, alertó. Incluso mencionó antecedentes de violencia en el lugar donde ocurrió el hecho que dio origen a la causa, recordando un episodio de 2017 en el que un joven murió tras una golpiza.

El padre remarcó que no se opone al proceso judicial, pero exige garantías mínimas de seguridad. “No me interesa si el proceso dura tres o cuatro meses. Yo quiero que mi hija esté viva. Que tenga custodia, que esté en un lugar apartado, con monitoreo electrónico si hace falta”, reclamó.

Finalmente, Mariano Páez insistió en que el temor no es solo legal sino humano. “Ella no soportaría ni media hora en una prisión. No sé quién se haría cargo si algo le pasa”, concluyó, mientras aguardaba poder llegar a Brasil antes de que la detención se concrete.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La perra vivía hace una década en una playa al cuidado del vecindario. 

Justicia por Orelha: el asesinato de un perro que movilizó a todo Brasil

play

Por la crisis, cada vez más argentinos cruzan a trabajar a Brasil

Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Chile, Brasil y México oficializaron la candidatura de Michelle Bachelet para dirigir la ONU

Lula junto a José Antonio Kast.

Lula y Kast se reunieron por primera vez con la integración regional en agenda

Jessica Daugirdas, tenía 35 años y padecía cáncer de colon

Murió una reconocida influencer luego de luchar contra el cáncer por tres años

Lula visitará la Casa Blanca en febrero.

Lula confirmó que visitará Washington tras hablar por teléfono con Trump: Venezuela, en el centro del debate

Rating Cero

Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Llegó a la gran N roja.
play

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

El impacto del nuevo aspecto de Momoa también se reflejó en la respuesta del público.

La impresionante transformación física de Jason Momoa para la serie El gran guerrero

Rosa Rodríguez Ramos se convirtió en la ganadora del Rosco con un premio milonario.

Histórico: una argentina ganó casi 3 millones de euros en el Pasapalabra de España

Zayn Malik.

Zayn Malik en Argentina: cuándo es, dónde, cuándo salen las entradas y cómo se compran

Fátima Florez se defendió de las críticas.

Fátima Florez se defendió tras la polémica con un boliche LGBT: "Hicieron una carnicería conmigo"

últimas noticias

play

El drama del papá de Agostina, la abogada detenida en Brasil: "Recibe amenazas constantemente"

Hace 12 minutos
La Casualidad, el pueblo fantasma que sorprende al turismo en Salta.

Turismo en Argentina en febrero 2026: el pueblo fantasma que llama la atención por su nombre

Hace 29 minutos
Marvel Studios sigue preparando el terreno para su próxima gran etapa, conocida por muchos como la “Saga Mutante”, y los rumores sobre nuevos fichajes no paran de surgir.

Nueva sorpresa: quién es el actor de Stranger Things que estaría en la mira de Marvel

Hace 35 minutos
play
Llegó a la gran N roja.

La Ciudad de los Sueños llegó a Netflix y rápidamente se convirtió en tendencia: de qué se trata

Hace 37 minutos
Jorge Solá, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, hoy rechazó la propuesta de reforma laboral.

La CGT se reúne para debatir sobre la reforma laboral: no descarta realizar un paro

Hace 1 hora