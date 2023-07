Kennys Palacios reveló cómo evoluciona la salud de Wanda Nara: "Seguimos en..."

Pero, en las últimas horas, su mejor amigo Kennys contó cómo lleva su día a día: “Fuimos al teatro a ver Matilda y la verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo a comer, a cenar, al teatro como cuando Wanda las llevó a las nenas porque son sus vacaciones de invierno”.

Wanda Nara Kenny Palacios

“Ella se está llenando de buena energía, de familia y de amigos, concentrada en ella, en sus hijos y en su familia”, agregó y explicó que finalmente participará del Bailando 2023, ya que su participación se puso en duda por la salud de su amiga.

Reveló que Wanda fue quien lo apoyó: “Yo me lo estaba replanteando por muchas cosas, porque no quería que me preguntaran de ciertos temas o que me juntaran con otras personas a confrontar. Quería correrme y hacerme a un lado. Pero lo charlé con Wan y todo bien. Ella me dijo que me concentre en mí, en hacer mi previa y que no me importe más nada”.

La drástica decisión de Zaira Nara para apoyar a Wanda en su complicado momento

La modelo Zaira Nara acompañó a Wanda por la incertidumbre con su estado de salud y, luego de estar en familia y suspender sus vacaciones, finalmente viajó a España a continuar con su descanso. Pero a pesar de estar lejos, decidió dedicarle unas palabras a su hermana.

Wanda Zaira Nara Redes sociales

La última semana tomó la determinación de viajar a Buenos Aires y quedarse con sus sobrinos. “Vengo a acompañar, a ver esta incertidumbre que hay, que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien”.

Ante esto, escribió una frase dedicada a su hermana que fortalece el vínculo entre ellas a pesar de la distancia. “Olvida los miedos y abraza con ganas, que te aseguro que hay abrazos que curan hasta el alma”, escribió.