Kelly Olmos aseguró que el paro de colectivos es un exceso ya que no existe un conflicto gremial

Raquel "Kelly" Olmos aseguró que el paro de colectivos es "un exceso" ya que no existe un conflito gremial. La ministra de Transporte explicó que existe una pugna interna dentro de la UTA debido a que "un sector en las últimas elecciones perdió y a través de este paro toman de rehén a una cantidad enorme de trabajadores y trabajadoras". La medida de fuerza durará por 12 horas.

En un principio la propuesta fue impulsada por Miguel Bustinduy y Osvaldo Agrafogo, los máximos referentes de un sector de la UTA, quienes intentar disputarse el lugar del secretario general del gremio, Roberto Fernández.

En este sentido Olmos explicó que “la UTA no declaró ningún paro, es un sector interno que no pudo ganar las elecciones y está tratando de tomar de rehén al conjunto de la población para ver de qué manera tuerce la decisión de las urnas”.

Explicó que desde el ministerio tienen identificada la actitud de la empresa para poder determinar quién es el interlocutor gremial. “Nosotros estamos mirando, como a veces hay sectores empresarios que pretenden licitar quien es el locutor gremial, como está pasando en esta ocasión, pero me parece que se están cruzando todas las fronteras”, aseguró.

Las empresas deberán contar con guarderías

Kelly Olmos también se refirió a la medida que establece que las empresas establezcan una guardería para hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras o sino fijar para el reembolso es equivalente al 40%.

"Suscribimos con la Confederación General del Trabajo, la Unión Industrial Argentina y la Cámara de la Construcción un convenio de carácter tripartito que establece que en aquellos convenios donde todavía esto no se haya incorporado", explicó la ministra.

A partir del 23 de marzo rige para aquellos que están en establecimientos de por lo menos 100 personas. De los 45 días de vida hasta que se cumplen los 4 años, hasta que ingresan a lo que es la educación obligatoria.

Cuando el establecimiento no puede proponer un lugar adecuado pero cuando esto no es así, también se puede convenir con un lugar específico. "En muchísimos casos esto no es posible, entonces por convenio colectivo de trabajo el empleado puede recibir un dinero que le permitiera solventar el cuidado de los chicos, el 40% de lo que está previsto en trabajadores y trabajadoras de casa particulares para el cuidado de personas", aclaró Olmos.