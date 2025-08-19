20 de agosto de 2025 Inicio
Un enfermo de cáncer se hizo viral en las redes por pedir su medicación: "Estoy desesperado"

Carlos Martínez difundió un video en redes sociales donde denunció públicamente que la obra social militar no le suministra el tratamiento.

El paciente reclamó la falta de cobertura de la obra social militar para su tratamiento contra el cáncer.

Carlos Martínez usó las redes sociales para denunciar públicamente que su obra social le niego el medicamento para tratar el cáncer que padece. "Se contactó mucha gente, algunos me contaron que fallecieron sus familiares porque la obra social no pagó", resaltó su hija Agustina.

Agustina, su hija, detalló que "tener que llegar a una situación de exponerse no es agradable", y agregó que "fue la última instancia que tuvimos para ver si nos podíamos hacer escuchar por la obra social", detalló la mujer.

Familiares de Martínez declararon que la Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) no tiene un respuesta coherente para no entregar el medicamento. Cada pastilla cuesta 10 mil dólares subrayaron.

En el programa El Diario, en C5N, con la conducción de Daniela Ballester y Julián Guarino, el damnificado remarcó: "Lo único que pido es la inyección y la pastilla, llega una y no llega otra. ¿A qué estamos jugando?. No puedo estar así pendiente... pienso en la gente que necesita más que yo".

"Gracias a la solidaridad de la gente tengo la pastilla pero no la droga. Dicen que la mandan pero no la mandan. Este mes mis hijos tuvieron que comprarla. Además, ellos me descuentan todos los meses", reclamó el paciente.

La esposa de Martínez, aclaró que enviaron una carta documento, sin respuesta y que recién cuando se viralizó el video tuvieron una respuesta. Mientras tanto, indicó que van a iniciar un amparo para encontrar una solución a la falta de cobertura médica. Esta situación ocurre en la localidad de Resistencia, en la provincia de Chaco.

