El accidente aéreo ocurrió durante un festival en el predio del Aeroclub, cuando la aeronave se estrelló contra el suelo en plena exhibición y luego se incendió.

Mariano Latuff Zeballos y Ricardo Ferrer, los tripulantes de la avioneta que se estrelló durante un show de acrobacias en Córdoba

Los dos hombres que murieron este sábado al estrellarse su avioneta en pleno festival aéreo en el predio del Aeroclub en la ciudad de Bell Ville, en Córdoba, fueron identificados y ahora se investigan las causas del accidente : se trata de Mariano Latuff Zeballos , de la provincia de Santa Fe y Ricardo Ferrer, pampeano.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde durante el festival que se desarrolló en el Aeroclub y, según los testigos los hombres habían llegado al lugar para participar del tradicional evento que incluía un show de acrobacias, exhibiciones de paracaidismo, y vuelos de bautismo en avión y helicóptero .

Los primeros testimonios indicaban que el avión biplaza intentó despegar, pero entró en pérdida, lo que los pilotos suelen denominar como "panzazo", y cayó en la cabecera de la pista. Como consecuencia del impacto, se prendió fuego. El servicio de emergencias constató la muerte de los dos tripulantes.

La principal hipótesis que se baraja es que la aeronave sufrió una pérdida de sustentación en el despegue. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Bell Ville, que realiza todavía los procedimientos para lograr constatar qué pudo haber ocurrido con la avioneta.

Las víctimas fueron identificadas como Mariano Latuf Zeballos, de 32 años y de Villa Cañás de 40 años, ambos provincia de Santa Fe.

En su perfil de Facebook, Latuf Zeballos se describía como piloto comercial de avión, ingeniero y técnico operador de sonido, además de DJ y productor de eventos. Lo más sorpresivo tras su fallecimiento, horas antes del accidente, había compartido el cartel del festival, con una leyenda que ahora suena más estremecedor: “La entrada al Cielo está en tus manos”.

Tras conocerse su fallecimiento, el Aeroclub de Villa Cañas enviaron sus condolencias a las familias y expresaron su dolor. “Hoy nos toca despedir a nuestro querido amigo Mariano, piloto y parte de nuestra comisión directiva. Tu vida fue el vuelo y un amor incondicional con el Aeroclub. Siempre dispuesto a dar una mano a todos. Dejás un espacio que será difícil de llenar”, escribieron en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Ferrer era oriundo de Alpachiri (La Pampa) pero residente en la zona rural de Ascensión (provincia de Buenos Aires). El hombre de 40 años, se definía como creador digital.

Ambos intentaban despegar en un avión modelo Bristell con destino a Villa Cañás cuando, según los primeros informes, la aeronave entró en pérdida al final de la pista, impactó contra el suelo y se incendió de inmediato.