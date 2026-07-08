8 de julio de 2026 Inicio
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Escandaloso veredicto por el hundimiento del ARA San Juan: tres absoluciones y un único condenado

Claudio Villamide, dirigía la Fuerza de Submarinos, recibió tres años en suspenso por estrago culposo seguido de muerte e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fueron absueltos el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo y los capitanes Héctor Alonso y Hugo Correa.

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El submarino se hundió en noviembre de 2017.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz dio a conocer un escandaloso veredicto sobre el hundimiento del submarino ARA San Juan: determinó tres absoluciones y solamente condenó al exjefe de Operaciones Navales, Claudio Villamide, a tres años de prisión en suspenso.

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"Es un escándalo porque sostuvieron en los alegatos que las cuatro personas que fueron juzgadas debían ser condenadas por lo que implica la cadena de mano. De hecho, lo pidieron las querellas y la Fiscalía, a penas de cinco años, que era lo máximo para este caso", explicó la periodista Vanesa Petrillo en C5N.

Los jueces Mario Reynaldi, Luis Giménez y Enrique Baronetto resolvieron condenar al ex capitán de navío "a una pena de prisión en suspenso e inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos, al hallarlo penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte".

Los magistrados consideraron que Villamide es responsable "en su carácter de titular del Comando de la Fuerza de Submarinos incurrió en incumplimientos funcionales penalmente relevantes". Por otro lado, el Tribunal decidió absolver al extitular del Comando de Alistamiento y Adiestramiento (COAA), Luis Enrique López Mazzeo; y a los capitanes Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa.

El hundimiento del submarino se produjo el 15 de noviembre de 2017 y provocó la muerte de los 44 tripulantes. El proceso judicial, a casi nueve años de la tragedia, buscó determinar las responsabilidades penales de los ex jefes de la Armada.

El escandaloso fallo por el hundimiento del ARA San Juan

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