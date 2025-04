Juicio por Maradona: un médico de la Clínica Olivos responsabilizó a Luque y Cosachov por la externación

Según contó, Maradona estaba inquieto, con ganas de irse a su casa, y por momentos se ponía "inmanejable". En ese contexto, tuvo una reunión con Luque y Cosachov donde le plantearon que Maradona "era un paciente difícil de manejar desde el punto de vista conductual, por alguna abstinencia" y le pidieron que lo sedara.

"Fue difícil esa reunión porque yo me negué específicamente. Me parecía que no era el lugar e hice constarlo", afirmó Villarejo. El médico explicó que la sedación se utiliza "para iniciar un proceso de abstinencia o desintoxicación", pero la manera correcta de hacerlo es "sedarlo profundamente e ir reduciendo la dosis por 48, 72, 96 horas".

Leopoldo Luque El médico aseguró que Luque, como médico de cabecera, decidió la externación.

En el caso de Maradona, consideró que no era la mejor opción y advirtió acerca de los riesgos asociados, pero Luque y Cosachov insistieron. "Hubo que ponerle un catéter venoso, que no fue fácil porque no se dejaba. Lo tuvimos sedado 24 horas", recordó.

Pero luego, al ver que no había una plan para tratar la abstinencia pasado ese lapso, "decidimos empezar a usar nuestro criterio y bajar la dosis de la sedación. Si pasaba algo era mi responsabilidad. Para manejarlo de forma más adecuada se necesitaba un equipo multidisciplinario. Dije: '¿Cuánto tiempo vamos a estar así?'", cuestionó.

Villarejo declaró que también se opuso a la internación domiciliaria y que recomendó trasladar a Maradona a un centro de rehabilitación. Sin embargo, Luque se negó y los profesionales de la Clínica Olivos tuvieron que respetar su decisión porque "él era el médico de cabecera de Diego".

Consultado sobre las condiciones ideales de la internación domiciliaria, aclaró que el Diez "no podía estar en una casa, así que qué cosa tuvo que haber tenido es una paradoja. Pero tuvo que haber sido casi como una internación institucional, con un médico cercano, acompañante terapéutico, un estricto control de que el paciente no haga algo que uno no recomienda", concluyó.