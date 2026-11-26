Santiago del Estero alcanzó un récord de exportaciones en 2025 con u$s1.513 millones Sin contar con recursos como petróleo, gas o minería, la provincia registró el mayor valor de ventas externas de la última década y se ubicó en el noveno puesto del ranking nacional. El crecimiento estuvo impulsado por el complejo agroindustrial y la diversificación de su oferta exportable. Por Agregar C5N en









Santiago del Estero alcanzó en 2025 un récord histórico de exportaciones, con ventas al exterior por u$s 1.513 millones, el monto más elevado de los últimos diez años. El resultado ubicó a la provincia en el noveno lugar del ranking nacional y la consolidó como el principal distrito exportador del Noroeste Argentino (NOA).

Los datos corresponden al informe final “Desarrollo de la Oferta Exportable de Santiago del Estero”, elaborado por la consultora ECOPOLYS mediante un convenio con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El relevamiento indica que, entre 2016 y 2025, la provincia acumuló exportaciones por US$ 11.214 millones, con un promedio anual cercano a los US$ 1.120 millones.

La participación santiagueña también se destacó en el contexto regional. Durante el primer semestre de 2025, el distrito exportó US$ 670 millones sobre un total de US$ 2.405 millones correspondientes al conjunto del NOA. De esta manera, concentró el 27,9% de las ventas externas de la región.

La estructura exportadora provincial está encabezada por el complejo agrícola, con los envíos de maíz, soja y trigo, además de sorgo y alfalfa. A esa actividad se suma la cadena algodonera, que mantiene un papel relevante en la economía local, junto con las exportaciones de lana, alfombras y tapices.

El informe también identifica la participación de otros sectores productivos, como la ganadería bovina, los cueros en bruto, la miel y sus derivados, la producción caprina y la actividad forestal.

La estrategia de Santiago del Estero Exporta En paralelo, el Gobierno provincial presentó la plataforma bilingüe Santiago del Estero Exporta, destinada a ampliar la presencia de empresas locales en mercados internacionales. El portal surgió de un relevamiento de 268 firmas y comenzó a operar con 64 empresas validadas con experiencia en comercio exterior, de las cuales 52 comercializan bienes y 12 ofrecen servicios. La herramienta incluye empresas de alimentos, manufacturas, agroindustria y servicios basados en el conocimiento. Además, permite administrar perfiles comerciales y generar fichas técnicas institucionales en formato PDF para participar en rondas de negocios y establecer contactos con compradores internacionales. La iniciativa busca ampliar la oferta exportable y facilitar el acceso de las empresas santiagueñas a nuevos mercados, en un contexto de crecimiento de las ventas externas provinciales.