Maimónides, filósofo: "Dale un pescado a un hombre y lo alimentarás un día; enséñale a pescar y lo alimentarás toda la vida"

La filosofía de uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media busca rescatar al individuo de la necesidad mediante el trabajo y el empoderamiento personal.

En la historia de la ética y la filantropía, pocas frases han logrado sintetizar con tanta precisión el concepto de dignidad humana como la atribuida al sabio Maimónides . Aunque la idea ha sido parafraseada en diversas culturas, su esencia se encuentra en el grado más alto de la escala de la caridad del filósofo cordobés: la convicción de que la ayuda más valiosa no es la que alivia el hambre momentánea, sino la que otorga las herramientas para que una persona nunca más vuelva a pasar necesidad.

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Con esta frase, Maimónides busca expresar que el verdadero acto de bondad reside en la educación y el empoderamiento . Al enseñar un oficio, proporcionar un préstamo o facilitar una herramienta de trabajo, se está rescatando a la persona de la dependencia.

"Dar el pescado" es un acto de compasión; "enseñar a pescar" es un acto de justicia que devuelve al individuo el control sobre su propio destino. Para explicar mejor esto, Maimónides desarrolló una jerarquía de la generosidad conocida como la "Mishné Torá" , donde detalla ocho niveles de caridad.

En el nivel más bajo se encuentra dar de mala gana o solo cuando se nos pide. Mientras que el nivel más alto se alcanza al ayudar a alguien a volverse autosuficiente . Para el filósofo, el objetivo final de la sociedad debería ser que nadie necesite pedir, porque todos poseen la habilidad y los medios para sustentarse.

Quién fue el filósofo Maimónides

Maimónides (1135-1204), también conocido como Rambam, fue un médico, rabino, teólogo y filósofo judío nacido en Córdoba, España, durante la época de al-Ándalus. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media, logrando una síntesis magistral entre la fe religiosa y la razón aristotélica.

Debido a la persecución religiosa, su familia debió emigrar y terminó estableciéndose en Egipto, donde Maimónides se convirtió en el médico personal del sultán Saladino.

Su obra más famosa, Guía de los perplejos, buscaba armonizar la ciencia de su tiempo con las enseñanzas bíblicas, influyendo no solo en el pensamiento judío, sino también en grandes filósofos cristianos como Santo Tomás de Aquino. Su legado trasciende lo religioso, siendo un pionero en la medicina preventiva y en la ética social.