Así hablaba Locomotora Oliveras sobre su muerte: "Si alguien tiene que estar cuidándome, prefiero..."

Durante una entrevista con Alejandro Fantino en América, Locomotora habló sobre la muerte de su padre y al mismo tiempo hizo un análisis sobre su posible deceso: “Si a mí me toca, y lo digo porque así pienso, me enfermo y tienen que ir a un hospital y que me tienen que limpiar el culo… no, no, yo prefiero estar muerta, de verdad. Yo creo que yo no podría vivir así, no podría”.