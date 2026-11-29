Alerta total de diluvio, con lluvias, tormentas y granizo: a qué hora arriba el mal clima y qué dice el SMN El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus advertencias para este domingo a la espera de una seguidilla de clima inestable. Por Agregar C5N en









Mal clima y alertas meteorológicas en varias zonas del país.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por mal clima y tormentas fuertes que rige durante la tarde y la noche de este domingo 29 de noviembre para el suroeste de la provincia de Buenos Aires y amplios sectores de otras siete provincias del país: La Pampa, Río Negro, Córdoba, San Luis, Mendoza, Jujuy y Salta.

De acuerdo con el parte oficial actualizado por el organismo meteorológico, las áreas alcanzadas por este alerta amarillo por tormentas fuertes enfrentarán fenómenos aislados de variada intensidad, con posibilidad de abundante caída de agua en cortos lapsos, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 kilómetros por hora.

De esta manera, mientras el centro y parte del norte del país enfrenta la posibilidad de un diluvio, en el AMBA se mantienen las buenas condiciones del clima pero mucho calor y con temperaturas en constante ascenso.

Mal clima en el centro del país, con alertas por lluvias y tormentas fuertes. Fuente: Servicio Meteorológico Nacional. Clima: qué indica el alerta amarillo por tormentas fuertes y qué provincias están bajo aviso por posible diluvio Según el reporte técnico del Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de inestabilidad se desarrollarán entre la tarde y la noche de este domingo, y en algunos casos se mantendría para el inicio de la semana; con las siguientes características: