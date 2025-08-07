7 de agosto de 2025 Inicio
Investigadores del Conicet también se movilizan en Córdoba contra el recorte a la ciencia

Científicos y distintos sectores en crisis marcharon a la Ciudad Universitaria para proteger el sistema tecnológico nacional. "Estamos en una situación crítica de vaciamiento planificado por el Gobierno", expresaron. A modo de cierre realizaron una olla popular para poder compartir entre los presentes.

Por
En paralelo, docentes universitarios dieron clases públicas.  Leonardo Guevara @leoguevara80

Trabajadores, investigadores, docentes realizaron una nueva jornada de lucha en defensa del Conicet en la Ciudad Universitaria de la provincia de Córdoba. "Estamos en una situación crítica de vaciamiento planificado por el Gobierno", expresaron.

En la provincia de Córdoba, trabajadores del Conicet se autoconvocaron a las inmediaciones de la Ciudad Universitaria. "Arriba el fondo del mar, abajo el Fondo Monetario", expresaba uno de los carteles que los trabajadores sostenían frente a las cámaras de C5N.

En esa línea, Santiago, secretario general de ATE, Conicet Córdoba, en diálogo con C5N aseguró que "nos estamos organizando, esta es la segunda jornada, ayer hicimos feria de ciencia, junto a los jubilados".

"La gente siente orgullo y se ha dado cuenta gran parte del trabajo que hacen los científicos del Conicet. Muchas veces sin recursos, precarizados y aún en esa situación se hace ciencia de calidad", añadió el biólogo.

En el último tiempo del total de empleos perdidos en ciencia, "3.410 fueron en organismos CyT de la Administración Pública Nacional. Los tres organismos que más daño recibieron son el CONICET, el INTI y el INTA", informaron desde el Grupo EPC.

