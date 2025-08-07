Investigadores del Conicet también se movilizan en Córdoba contra el recorte a la ciencia Científicos y distintos sectores en crisis marcharon a la Ciudad Universitaria para proteger el sistema tecnológico nacional. "Estamos en una situación crítica de vaciamiento planificado por el Gobierno", expresaron. A modo de cierre realizaron una olla popular para poder compartir entre los presentes. Por







En paralelo, docentes universitarios dieron clases públicas. Leonardo Guevara @leoguevara80

Trabajadores, investigadores, docentes realizaron una nueva jornada de lucha en defensa del Conicet en la Ciudad Universitaria de la provincia de Córdoba. "Estamos en una situación crítica de vaciamiento planificado por el Gobierno", expresaron.

En el marco de la popularidad del streaming en el que participan investigadores y científicos del Conicet, desde ayer en todo el país se realizaron distintas movilizaciones para poder visibilizar la crisis que afecta duramente al sector.

En la provincia de Córdoba, trabajadores del Conicet se autoconvocaron a las inmediaciones de la Ciudad Universitaria. "Arriba el fondo del mar, abajo el Fondo Monetario", expresaba uno de los carteles que los trabajadores sostenían frente a las cámaras de C5N.

En esa línea, Santiago, secretario general de ATE, Conicet Córdoba, en diálogo con C5N aseguró que "nos estamos organizando, esta es la segunda jornada, ayer hicimos feria de ciencia, junto a los jubilados".

"La gente siente orgullo y se ha dado cuenta gran parte del trabajo que hacen los científicos del Conicet. Muchas veces sin recursos, precarizados y aún en esa situación se hace ciencia de calidad", añadió el biólogo.