Drama humanitario en Ceuta: hay 57 muertos y 37.000 migrantes ya regresaron a Marruecos

Más de 40 personas se ahogaron al intentar cruzar a territorio español. El Ejército y la Guardia Civil española custodiaron la salida de los migrantes que habían ingresado tras superar los controles.

El drama humanitario en Ceuta no terminó: durante el viernes cerca de 60 mil personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad española . Tras cerrar las fronteras, el Ejército y la Guardia Civil española custodiaron la salida de los 37 mil migrantes que habían ingresado tras superar los controles .

En las últimas horas, Italia anunció a suspensión del acuerdo de libre circulación de Schengen, que si bien no comparten frontera terrestre, esto afectará a las personas que viajen en avión o en barco entre ambos países, informó Reuters.

Por otra parte, desde el Ministerio del Interior español actualizaron a 48.300 migrantes abandonaron la ciudad. Las estimaciones del presidente del gobierno local de Ceuta, cerca de 60.000 personas cruzaron la frontera durante los últimos días.

Francia también reforzó los controles fronterizos con España después de la entrada de miles de inmigrantes en tan solo 24 horas. "Ante la situación constatada en el enclave de Ceuta, desde anoche he dado instrucciones para reforzar sin demora los controles en la frontera española ", aseguró el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez.

El presidente de Estados Unidos aseguró que "si nos fijamos en lo que pasó en España, no saben qué hacer ", aseguró durante una reunión con su gabinete. "Están llegando por decenas de miles. Simplemente están invadiendo el país, y lo que eso implica es una legislación débil, una mala gestión, pero una legislación muy liberal" , sentenció.

Eso no es todo, en diálogo con Fox News el presidente lanzó una predicción alarmante: "Es terrible. Recuerden esa imagen. Eso nos va a pasar a nosotros en tres años si el bando equivocado llega al poder".

Pedro Sánchez, sobre la crisis migratoria en Ceuta: "Mafias que trafican seres humanos"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, detalló el conjunto de medidas adoptadas por el Ejecutivo para hacer frente a la crisis migratoria desatada en la frontera con Marruecos, puntualmente en la ciudad de Ceuta. Además, se refirió a "las mafias q trafican seres humanos".

Bajo la consigna de "actuar simultáneamente en lo urgente y en lo importante", el mandatario destacó que el Estado "ha puesto en marcha un plan de contención respaldado por el trabajo preventivo de los últimos años, período en el cual se incrementó en un diez por ciento la capacidad de los efectivos de la Policía Nacional y la seguridad general".

Para garantizar la tranquilidad en la ciudad autónoma de Ceuta, el Gobierno ha dispuesto "la incorporación de cuatrocientos nuevos efectivos a la Guardia Nacional. Esta fuerza se encuentra trabajando de manera combinada con el despliegue del Ejército de Tierra y las Fuerzas Armadas, queremos garantizar la presencia en la ciudad de Ceuta, sus calles y sus plazas para garantizar la tranquilidad de los ceutíes".

En el marco de las obligaciones legales vigentes, Sánchez confirmó que se solicitó la colaboración de empresas públicas y de las Fuerzas Armadas para la instalación de un sistema de boyas en el espigón fronterizo. Esta iniciativa, según detalló ante la prensa, "busca dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo al establecer una barrera de contención física y visual que permita llevar a cabo las repatriaciones en términos administrativos directamente desde la línea de frontera".