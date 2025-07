Estela de Carlotto: "No vamos a dejar de buscar a los que faltan aunque este Gobierno no nos dé un centavo"

En diálogo con Andrea Rincón y Juan Amorín , explicó que "ha sido sumamente grato el encuentro de dos hermanos" y recordó: "Yo había ido hace muchos años a la casa de esta joven, que era una nenita que vivía junto a su abuela. Ella sabía que su hermano existía pero no donde estaba". En esa línea, destacó que Adriana "es una mujer luchadora, que nos acompaña en la lucha y que ha tenido la bendición de encontrarse con su hermano".

Entonces explicó que "tenemos que seguir, falta mucho" y señaló que el motor de "las Abuelas para encontrar a los nietos" es transformar "el dolor en lucha, no en odio, ni rencor ni revancha".

Luego se refirió a la situación actual de la institución: "Abuelas de Plaza de Mayo ha recibido siempre la ayuda económica de los gobiernos para poder encontrar a los nietos, que todavía faltan muchos. Este Gobierno no nos va a dar un centavo".

Aunque aclaró que "lógicamente no vamos a dejar de buscar a los que faltan", expresó su preocupación por la actualidad: "Estamos sufriendo directamente el tema político de esta situación".

En ese punto, se refirió a la gestión del presidente Javier Milei: "Está dejando el país cambiado, de norte a sur y de este a oeste. No sé hasta cuando los argentinos vamos a tener que soportar las formas de una persona que no gobierna sino que destruye". "Soy una mujer con muchos años. No ha sido fácil tampoco en otras épocas trabajar para los derechos humanos. Pero en este momento, estamos totalmente dejadas de lado", lamentó.

Por último, se opuso a las formas de confrontación que propone el Gobierno y llamó a cambiar las reglas del juego: "Lo que tenemos que hacer es pensar, sin violencia, cómo ir cambiando el camino o por lo menos molestándoselo para que no sea lo que se pretende ser que es destruir toda la riqueza, vender todo y recibir del exterior lo que se produce en Argentina". "Hay que tener un pensamiento muy claro y desde el corazón, con mucho amor porque lo que nos falta es eso", concluyó.

"Vamos a encontrar a los que faltan"

La presidente de Abuelas de Plaza de Mayo, se mostró feliz por el anuncio de la restitución de nieto número 140, hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz. “Este momento te hace más joven. Vamos a seguir para seguir encontrando los que falta”, aseguró.

Tras la conferencia de prensa desde la ExEsma, De Carlotto participó del brindis que hacen habitualmente para celebrar la grata noticia y, en diálogo con De Una por C5N, aseguró estar contenta por haber encontrado otro nieto y detalló que van a bajar los brazos.

“Estamos contentos con esto, pero esto sigue con la investigación. La gente joven que está en la institución trabajando, han pasado una vida bastante dura, porque hay que disimular y que no se enteren quiénes somos, que no les gusta que vayamos”, indicó.

También aseveró que “este triunfo no solamente está en Argentina, pasa por el mundo”, por lo que instó a aquellos que tienen dudas sobre su identidad a acercarse a Abuelas: “Si alguno que está perdido, va a venir. Vamos a seguir encontrando los que falta porque son muchos”.

Abuelas de Plaza de Mayo conferencia Nieto 140

Quién es el nieto 140 que encontró Abuelas de Plaza de Mayo

Abuelas de Plaza de Mayo anunció este lunes la restitución del nieto número 140, el segundo en lo que va de 2025, e informó que se trata del hijo de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, desaparecidos el 16 de diciembre de 1976 en Neuquén, quien se encontró con su hermana Adriana.

Ambos habían nacido en Bahía Blanca: Graciela, el 21 de agosto de 1952; Raúl, el 24 de agosto de 1953. En 1975 nació su primera hija, Adriana Elisa. Raúl comenzó su militancia en la Federación Juvenil Comunista y luego integró junto a Graciela el PRT-ERP.

Ambos fueron secuestrados en Cutral-Có cuando ella estaba embarazada de cinco meses. Según testimonios de sobrevivientes, estuvieron detenidos en el centro clandestino "La Escuelita" de Neuquén y luego fueron trasladados a "La Escuelita" de Bahía Blanca, donde el bebé nació el 17 de abril de 1977.

Elisa Kaiser, la madre de Raúl Metz, crió a su nieta Adriana tras la desaparición de sus padres. Nunca dejó de buscar a su nieto, pero falleció en 1992 sin lograr el tan ansiado abrazo. Adriana creció en Bahía Blanca con sus abuelos Elisa y Oscar, y en 2012 empezó a trabajar en la filial marplatense de Abuelas.