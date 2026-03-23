Intento de robo y tiroteo en el Puente Pueyrredón: un ladrón murió y otro está en grave estado Efectivos de la Policía advirtieron del intento de hurto de una moto por parte de los delincuentes y de inmediato dieron la voz de alto lo que desató el enfrentamiento a mano armada. Por + Seguir en







Un tercer delincuente se encuentra prófugo tras el intento de robo en el Puente Pueyrredón

Un delincuente murió y otro resultó herido luego de un enfrentamiento a tiros con la Gendarmería en el Puente Pueyrredón tras un intento de robo a un hombre. Además, hay un tercer ladrón que se encuentra prófugo.

El hecho se desató el domingo por la tarde cuando personal de Prefectura advirtieron el momento en el que un grupo de motochorros intentaron robarle la moto a un hombre. Tras dar la voz de alto, los asaltantes respondieron con un primer tiroteo.

Producto del enfrentamiento, uno de los asaltantes falleció luego de haber recibido cinco disparos que impactaron en la boca, en el tórax, en una de sus manos, en un brazo y en la pierna.

Tras ello, otro de sus cómplices escapó y se escondió en un contenedor. Desde allí, se tiroteó con personal del comando patrulla, por el cual un patrullero recibió cuatro disparos.

arma pueyrredon El robo se dio en la Ciudad de Buenos Aires e intentaban huir hacia la provincia por la calle Dobles Montes de Oca y la persecución continuó con Gendarmería. Cuando el delincuente ve a la policía, le dispara. Producto de la balacera también fueron dañados algunos autos que estaban estacionados en las inmediaciones del lugar.

Robo y tiroteo en el Puente Pueyrredón: un delincuente muerto, otro herido y un prófugo Producto del enfrentamiento en el Puente Pueyrredón tras un robo, uno de los delincuentes murió por cinco disparos, otro se encuentra en grave estado. Mientras que un tercer ladrón se encuentra prófugo y está siendo buscado intensamente.