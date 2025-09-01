1 de septiembre de 2025 Inicio
Intentaron el "robo del siglo" en Zárate y les salió mal: la caja fuerte estaba vacía

Un atraco cuidadosamente planificado a la sucursal del Banco Patagonia de Belgrano y Brown tuvo un desenlace inesperado para los delincuentes, quienes debieron huir sin poder llevarse nada. Todavía no han sido identificados.

La sucursal del Banco Patagonia de Zárate fue escenario de un inusual episodio que puso de manifiesto la vulnerabilidad de sus sistemas de seguridad.

Un atraco a un banco en la ciudad bonaerense de Zárate tenía varios elementos llamativos en su planificación para ser considerado "robo del siglo", pero los delincuentes se encontraron con un inesperado escenario: la caja fuerte estaba vacía y debieron huir sin poder llevarse nada.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en la sucursal del Banco Patagonia de la esquina de Belgrano y Brown, en el centro zarateño, donde los ladrones ejecutaron su plan que incluyó cortar el suministro eléctrico, anular el sistema de seguridad y abrir un boquete en la pared del patio para acceder a la bóveda principal.

Además de interrumpir la energía eléctrica, desconectaron las cámaras de vigilancia e incluso dañaron uno de los dispositivos para evitar registros visuales. Luego, lograron abrir a patadas la puerta que conducía al sector de seguridad y forzaron el tensor que resguardaba la caja. También colocaron un cartón sobre uno de los sensores para impedir que se activara la alarma y violentaron una ventana que daba al patio.

Para fortuna del banco y pesar de los delincuentes, la cuidadosa planificación y prolija ejecución terminó en fracaso: la bóveda no contenía dinero ni objetos de valor en ese momento, por lo que los ladrones debieron huir con las manos vacías.

La Policía Bonaerense, mediante el Comando de Patrullas, el COZ, la Comisaría 1ra y la Policía Científica inició tareas de investigación que incluyen rastrillajes en la zona y comenzó a analizar imágenes de cámaras de seguridad de los alrededores para intentar ubicar a los responsables, que hasta el momento no han sido identificados.

