Empresario libertario deberá realizar donaciones al Garrahan por amenazar de muerte a dirigentes políticos

El empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, fue condenado a realizar donaciones al Hospital Garrahan y a un merendero, cumplir con tareas comunitarias y pedir disculpas públicas tras amenazar de muerte a dirigentes como Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “Pollo” Sobrero y Hugo Moyano en diciembre de 2023.

La causa se inició luego de que Grabois y Baradel denunciaran los hechos ante el juzgado de Daniel Rafecas. El magistrado determinó que el acusado había “excedido ampliamente la libertad de expresión” y buscó generar “temor en las personas señaladas”.

En los mensajes difundidos en redes sociales, Chediek advertía que “si salían a la calle a protestar” contra el presidente Javier Milei “podían sufrir agresiones físicas”. En uno de los videos publicados, apuntó directamente: “Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. Sos vos el responsable. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. No vas a poder pararlo, ni la policía va a poder pararlo. Llevá varios matafuegos, viste que siempre se prende fuego todo. Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.

El Tribunal Oral Federal N.º 5 dispuso que Chediek deberá pagar “dos millones de pesos al Garrahan, otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de la localidad de Benavídez y cumplir con tareas en una institución que determine Cáritas” durante un año. Además, tendrá que grabar un nuevo mensaje en TikTok “pidiendo disculpas por la intimidación”.