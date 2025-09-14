14 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Empresario libertario deberá realizar donaciones al Garrahan por amenazar de muerte a dirigentes políticos

Marco Chediek reconoció su responsabilidad y la Justicia le impuso aportes al Garrahan y a un comedor, tareas comunitarias y un mensaje público de disculpas.

Por
Empresario y militante libertario amenazó de muerte a dirigentes políticos y ahora deberá realizar donaciones al Garrahan

Empresario y militante libertario amenazó de muerte a dirigentes políticos y ahora deberá realizar donaciones al Garrahan

El empresario y militante de La Libertad Avanza (LLA), Marco Chediek, fue condenado a realizar donaciones al Hospital Garrahan y a un merendero, cumplir con tareas comunitarias y pedir disculpas públicas tras amenazar de muerte a dirigentes como Juan Grabois, Roberto Baradel, Rubén “Pollo” Sobrero y Hugo Moyano en diciembre de 2023.

El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública
Te puede interesar:

El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

La causa se inició luego de que Grabois y Baradel denunciaran los hechos ante el juzgado de Daniel Rafecas. El magistrado determinó que el acusado había “excedido ampliamente la libertad de expresión” y buscó generar “temor en las personas señaladas”.

En los mensajes difundidos en redes sociales, Chediek advertía que “si salían a la calle a protestar” contra el presidente Javier Milei “podían sufrir agresiones físicas”. En uno de los videos publicados, apuntó directamente: “Vos Grabois, como sos el primero que saltó a hacer quilombo, te aviso que sos responsable por lo que le pueda pasar a tu gente. Sos vos el responsable. A vos en la 9 de Julio te tenemos regalado. No vas a poder pararlo, ni la policía va a poder pararlo. Llevá varios matafuegos, viste que siempre se prende fuego todo. Y chalecos, porque de este lado no hay balas de goma”.

El Tribunal Oral Federal N.º 5 dispuso que Chediek deberá pagar “dos millones de pesos al Garrahan, otros dos millones al comedor Pequeños Valientes de la localidad de Benavídez y cumplir con tareas en una institución que determine Cáritas” durante un año. Además, tendrá que grabar un nuevo mensaje en TikTok “pidiendo disculpas por la intimidación”.

Cuando las amenazas salieron a la luz, fueron denunciadas también por el equipo jurídico de Argentina Humana, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA). En su resolución, Rafecas subrayó que con este fallo “se busca poner un límite” a los discursos de odio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Oscar Zago: "Las internas del Gobierno le hacen mal a todos los argentinos"

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Guillermo Francos reconoció que "fue un error" haber nacionalizado la elección bonaerense

El mandatario afrontará una nueva semana clave para su gestión. 

Milei afronta otra semana clave: Presupuesto 2026, contener al dólar y sesión en Diputados

Este sábado comienza el escrutinio definitivo de las elecciones bonarenses. 

Elecciones legislativas en Provincia de Buenos Aires: comenzó el recuento definitivo de votos

play

Corrupción en Discapacidad: el jefe de sistemas de la Suizo Argentina fue denunciado por encubrimiento

play

Causa de coimas en discapacidad: renunciaron los abogados de Spagnuolo

Rating Cero

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

Un artista argentino anunció que grabó su Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Un artista argentino anunció su participación en el Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré quedaron expuestos con la China Suárez.

La China Suárez confirmó la peor noticia para Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré: de qué se trata

Ángel De Brito sorprendió al exponer a Gimena Accardi.
play

Ángel De Brito expuso a Gimena Accardi: "Es alguien bien conocido y casado"

Una comedia romántica en Netflix, donde también se muestra la importancia de las amigas.
play

Está en Netflix y es una serie sobre los problemas en las citas de la era digital

últimas noticias

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

Hace 14 minutos
play

Corrupción en la Agencia de Discapacidad: denuncian a Fernando Cerimedo y a su esposa por encubrimiento

Hace 25 minutos
Avengers: Doomsday explicará qué pasó con Kang, el papel de Jonathan Majors.

Marvel explicará la ausencia de Kang en Avengers: Doomsday y terminará con el misterio

Hace 39 minutos
El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

El gasto público cayó 31% en ocho meses y los recortes golpean salud, educación y obra pública

Hace 43 minutos
Un artista argentino anunció que grabó su Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Un artista argentino anunció su participación en el Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Hace 47 minutos