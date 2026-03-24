24 de marzo de 2026 Inicio
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Video: un joven a bordo de un BMW atropelló a un espectador durante una picada ilegal en Tecnópolis

El conductor del vehículo de alta gama, de 25 años, perdió el control y embistió a otro joven de 22. Tras el incidente, la justicia imputó al automovilista por carreras clandestinas y lesiones.

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El BMW está valuado en u$s75.000.

El BMW está valuado en u$s75.000.

Una picada ilegal realizada durante la madrugada del domingo en el estacionamiento de Tecnópolis terminó con una persona herida. Un BMW blanco que participaba de la competencia ilegal perdió el trayecto original y subió a un cantero donde se ubicaba el público. El vehículo impactó de forma directa contra un joven que observaba las maniobras.

El hombre herido está internado en el HECA.
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La víctima, un hombre de 22 años oriundo de Villa Bosch, recibió asistencia médica inmediata en el lugar del siniestro. Una ambulancia lo trasladó al Hospital Houssay de Vicente López, donde el personal sanitario constató que sufrió lesiones leves. Tras permanecer algunas horas en observación y fuera de peligro, el paciente obtuvo el alta médica.

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Testigos del hecho señalaron que este tipo de reuniones nocturnas son frecuentes en los alrededores de la calle Balbín. En el predio suelen congregarse decenas de personas con autos de gama media y alta para realizar derrapes y exhibiciones de potencia. Organizaciones vecinales denunciaron ante las autoridades la falta de controles efectivos en una zona lindera a la avenida General Paz.

Efectivos del comando de patrullas de Villa Martelli identificaron al conductor del coche, un joven de 25 años que resultó ileso. El control de alcoholemia realizado tras el atropello arrojó un resultado negativo. A pesar de que el automovilista recuperó la libertad horas después, su situación procesal permanece sujeta a la investigación de la Fiscalía del Oeste de Vicente López.

El fiscal Gastón Larramendi imputó al conductor por el delito de lesiones y por la infracción al artículo 193 bis del Código Penal. Esta normativa sanciona específicamente a quienes organicen o participen en pruebas de velocidad no autorizadas en la vía pública. Los peritos trabajaron sobre la carrocería del automóvil valuado en u$s75.000 para recolectar evidencia técnica del impacto.

El episodio reavivó los reclamos de los residentes locales, quienes alertaron sobre la periodicidad de estas carreras cada fin de semana. Los vecinos exigieron una presencia policial permanente para disuadir los encuentros en el playón de estacionamiento. El caso quedó bajo la órbita judicial para determinar las responsabilidades penales definitivas del imputado.

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