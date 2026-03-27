27 de marzo de 2026 Inicio
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La Policía de Tucumán incautó más de 25 kilos de cocaína en Cabo Vallejo

La Policía de Tucumán incautó un millonario cargamento en el límite con Salta. Los sospechosos descartaron los bolsos con la droga en medio de la vegetación y lograron escapar.

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Los sospechosos descartaron mochilas con paquetes de cocaína. 

Los sospechosos descartaron mochilas con paquetes de cocaína. 

En el marco el Operativo Lapacho, efectivos de la Dirección General de Unidades Especiales de la Policía de Tucumán secuestraron más de 25 kilos de cocaína en las cercanías del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, en el límite con la provincia de Salta, lo que significó un golpe al narcotráfico.

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El comisario general Fabio Ferreyra, a cargo de la mencionada Unidad Especial, resaltó: “Le dimos un gran golpe al narcotráfico en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, donde realizamos un procedimiento en una zona de monte, hacía el Este de la base operativa".

En esa línea, detalló el operativo: "Allí, dos personas que circulaban por la vegetación arrojaron una mochila y un bolso antes de darse a la fuga”.

Además, sumó que al requisar los equipajes se hallaron "25 paquetes de cocaína, con un peso superior a los 25 kilos" y completó: "Por lo sucedido, dimos intervención al Juzgado Federal, desde donde dispusieron la toma de muestras fotográficas y el traslado de los estupefacientes al destacamento, para que la Dirección General de Drogas Peligrosas realice las pruebas de campo”.

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