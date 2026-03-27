La Policía de Tucumán incautó más de 25 kilos de cocaína en Cabo Vallejo La Policía de Tucumán incautó un millonario cargamento en el límite con Salta. Los sospechosos descartaron los bolsos con la droga en medio de la vegetación y lograron escapar. Por + Seguir en







Los sospechosos descartaron mochilas con paquetes de cocaína.

En el marco el Operativo Lapacho, efectivos de la Dirección General de Unidades Especiales de la Policía de Tucumán secuestraron más de 25 kilos de cocaína en las cercanías del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, en el límite con la provincia de Salta, lo que significó un golpe al narcotráfico.

El comisario general Fabio Ferreyra, a cargo de la mencionada Unidad Especial, resaltó: “Le dimos un gran golpe al narcotráfico en el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, donde realizamos un procedimiento en una zona de monte, hacía el Este de la base operativa".

En esa línea, detalló el operativo: "Allí, dos personas que circulaban por la vegetación arrojaron una mochila y un bolso antes de darse a la fuga”.