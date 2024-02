Indignación en las redes: buscan a un paseador de perros que fue grabado cuando revoleó un animal

Leandro Serrano pidió disculpas y renunció a su puesto tras conocerse su identidad. La empresa para donde trabajaba hizo su descargo y aclaró que "huno un exceso y no un maltrato" del can.

El hombre fue identificado como Leandro Serrano, y se lo ve maltratando al perro en la zona del vial costero de la localidad de Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Tras la magnitud de la noticia renunció y pidió disculpas. Mientres tanto, la empresa Social Can de adiestramiento canino aseguró que "hubo un exceso, pero no un maltrato" del can.