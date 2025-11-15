Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico

De acuerdo al monitoreo de los equipos de emergencia, la nube tóxica se dirige hacia las zonas de San Vicente y Cañuelas, lo que motivó a los municipios vecinos, como La Matanza (específicamente en Virrey del Pino) y el propio Cañuelas, a emitir comunicados urgentes solicitando a la población tomar medidas preventivas inmediatas.
Los protocolos son cruciales para minimizar los riesgos de intoxicación, asfixia, quemaduras u otras afecciones en escenarios de emergencia química. A continuación, las recomendaciones clave de Protección Civil y expertos en seguridad para actuar de manera efectiva ante este tipo de alerta:
Entrar y Cerrar: Resguardarse en la casa o edificio más cercano. Cerrar todas las puertas, ventanas y conductos de ventilación (incluyendo chimeneas y ventiladores de cocina o baño).
Apagar el Aire Acondicionado: Desactivar inmediatamente el aire acondicionado, los sistemas de calefacción o cualquier otro sistema de ventilación forzada que pueda succionar aire del exterior.
Sellar Rendijas: Utilizar cinta adhesiva, plásticos, toallas húmedas o trapos para sellar rendijas de puertas y ventanas. Esto ayuda a crear una barrera temporal contra la entrada de gases.
Dirigirse al Centro del lugar: Buscar un cuarto interior, sin ventanas, alejándose de las ventanas y puertas.
- Ante síntomas de irritación o malestar comunicarse al centro provincial de toxicología: 0800-222-9911.
Se desconoce el alcance real de los daños que puede llegar a provocar la nube generada a partir de la explosión. Por eso, se recomienda seguir estos consejos por las próximas horas y se pide especial atención a las comunicaciones que se emitan al respecto, desde municipios, gobierno de la provincia de Buenos Aires o de Nación.