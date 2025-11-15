Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico

15 de noviembre de 2025 Inicio
La explosión y el posterior incendio desatados en una planta agroquímica en el Polo Industrial de Spegazzini, Ezeiza, generaron una densa columna de humo y gases tóxicos. Ante la situación se recomienda tomar ciertas precauciones para proteger la salud.

La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución. 

De acuerdo al monitoreo de los equipos de emergencia, la nube tóxica se dirige hacia las zonas de San Vicente y Cañuelas, lo que motivó a los municipios vecinos, como La Matanza (específicamente en Virrey del Pino) y el propio Cañuelas, a emitir comunicados urgentes solicitando a la población tomar medidas preventivas inmediatas.

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

Los protocolos son cruciales para minimizar los riesgos de intoxicación, asfixia, quemaduras u otras afecciones en escenarios de emergencia química. A continuación, las recomendaciones clave de Protección Civil y expertos en seguridad para actuar de manera efectiva ante este tipo de alerta:

  • Entrar y Cerrar: Resguardarse en la casa o edificio más cercano. Cerrar todas las puertas, ventanas y conductos de ventilación (incluyendo chimeneas y ventiladores de cocina o baño).

  • Apagar el Aire Acondicionado: Desactivar inmediatamente el aire acondicionado, los sistemas de calefacción o cualquier otro sistema de ventilación forzada que pueda succionar aire del exterior.

  • Sellar Rendijas: Utilizar cinta adhesiva, plásticos, toallas húmedas o trapos para sellar rendijas de puertas y ventanas. Esto ayuda a crear una barrera temporal contra la entrada de gases.

  • Dirigirse al Centro del lugar: Buscar un cuarto interior, sin ventanas, alejándose de las ventanas y puertas.

  • Ante síntomas de irritación o malestar comunicarse al centro provincial de toxicología: 0800-222-9911.

Se desconoce el alcance real de los daños que puede llegar a provocar la nube generada a partir de la explosión. Por eso, se recomienda seguir estos consejos por las próximas horas y se pide especial atención a las comunicaciones que se emitan al respecto, desde municipios, gobierno de la provincia de Buenos Aires o de Nación.

Fabián García, director de Defensa Civil bonaerense, aseguró que hay 40 dotaciones de bomberos que están trabajando en el lugar para evitar que el incendio se propague a los galpones linderos.

Desde Provincia aseguraron: "Estamos trabajando para que el fuego no se propague más"

play

Paz Martínez, sobre la explosión en Ezeiza: "Nunca en mi vida vi nada igual"

La explosión tuvo una onda expansiva de 15 kilómetros y hay preocupación por la nube tóxica.

Municipios extreman alertas y piden a los vecinos quedarse en sus casas

El siniestro se habría originado en una fábrica en el polo industrial de Ezeiza.

Explosión en Ezeiza: cortaron la Autopista Ezeiza-Cañuelas por la magnitud del incendio

