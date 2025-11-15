Explosión en Ezeiza: protocolos de emergencia para protegerse de gases y humo tóxico La explosión y el posterior incendio desatados en una planta agroquímica en el Polo Industrial de Spegazzini, Ezeiza, generaron una densa columna de humo y gases tóxicos. Ante la situación se recomienda tomar ciertas precauciones para proteger la salud. Por







La nube tóxica tras la explosión en Ezeiza. Se pide tomar medidas de precaución.

De acuerdo al monitoreo de los equipos de emergencia, la nube tóxica se dirige hacia las zonas de San Vicente y Cañuelas, lo que motivó a los municipios vecinos, como La Matanza (específicamente en Virrey del Pino) y el propio Cañuelas, a emitir comunicados urgentes solicitando a la población tomar medidas preventivas inmediatas.

Los protocolos son cruciales para minimizar los riesgos de intoxicación, asfixia, quemaduras u otras afecciones en escenarios de emergencia química. A continuación, las recomendaciones clave de Protección Civil y expertos en seguridad para actuar de manera efectiva ante este tipo de alerta:

Entrar y Cerrar: Resguardarse en la casa o edificio más cercano. Cerrar todas las puertas, ventanas y conductos de ventilación (incluyendo chimeneas y ventiladores de cocina o baño).

Apagar el Aire Acondicionado: Desactivar inmediatamente el aire acondicionado, los sistemas de calefacción o cualquier otro sistema de ventilación forzada que pueda succionar aire del exterior.

Sellar Rendijas: Utilizar cinta adhesiva, plásticos, toallas húmedas o trapos para sellar rendijas de puertas y ventanas. Esto ayuda a crear una barrera temporal contra la entrada de gases.

Dirigirse al Centro del lugar: Buscar un cuarto interior, sin ventanas, alejándose de las ventanas y puertas.

Ante síntomas de irritación o malestar comunicarse al centro provincial de toxicología: 0800-222-9911. Se desconoce el alcance real de los daños que puede llegar a provocar la nube generada a partir de la explosión. Por eso, se recomienda seguir estos consejos por las próximas horas y se pide especial atención a las comunicaciones que se emitan al respecto, desde municipios, gobierno de la provincia de Buenos Aires o de Nación.