Feroz incendio en un edificio de Belgrano: al menos dos personas quedaron atrapadas Producto de las llamas, 14 personas debieron ser evacuadas. En el lugar trabajan Bomberos de la Ciudad y personal del SAME para asistir a los vecinos. Por + Seguir en







El fuego alcanzó a los vecinos del 6° al 8° piso.

Un voraz incendio se desató este martes en un edificio de diez pisos ubicado en la calle Amenábar al 1700, en el barrio porteño de Belgrano, generando momentos de extrema tensión entre los vecinos.

Según contó Diego Gabriele en Mañanas Argentinas, el fuego se originó en un departamento del sexto piso y, según las primeras imágenes, las llamas tomaron gran parte de la edificación.

Desde una pequeña ventana lateral se podía observar la intensidad del foco ígneo, mientras una espesa columna de humo negro ascendía y afectaba también a los pisos superiores, alcanzando el séptimo, octavo y noveno nivel.

En el noveno piso quedaron atrapadas dos personas, lo que motivó un rápido despliegue de Bomberos de la Ciudad. Minutos después, el personal logró controlar y extinguir las llamas, evitando que el fuego se propagara a otras unidades.

La propietaria de uno de los departamentos afectados fue asistida por una ambulancia del SAME tras sufrir una crisis nerviosa. Según indicaron en el lugar, las pérdidas materiales serían totales.