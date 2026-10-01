Día Internacional del Café: el origen de los granos que se toman en Argentina y dónde se produce localmente

Casi todo el que se consume en el país proviene del exterior, pero en varias provincias crecen las iniciativas para desarrollar la producción nacional.

A lo largo del siglo pasado e inicios del actual, el café en nuestro país fue más sinónimo de compartir un encuentro o de amenizar una espera en soledad que de disfrutar una infusión , situación que fue cambiando con la llegada de los cafés de especialidad. Más allá de la interpretación cultural de la bebida, casi la totalidad de los granos que se consumen en Argentina son importados .

En el Día Internacional del Café, establecido en 2014, vale la pena mirar qué hay detrás de la taza: de dónde llegan los granos que se consumen en Argentina y qué lugar ocupan los incipientes cafetales locales , todavía a escala muy pequeña.

En general, cada taza que se sirve en el país tiene un origen lejano: Argentina casi no produce café, por lo que la materia prima se importa . En 2023 ingresaron unos 34 millones de kilos, por más de u$s150 millones.

El país que domina el mapa es Brasil. En 2024, aportó más de 22 mil toneladas de café verde, casi nueve de cada diez kilos entre los cinco principales proveedores . Según el año y el criterio de medición, su peso oscila entre el 80% y más del 95% de las importaciones de café sin tostar. Muy por detrás aparecen Colombia y Perú, y luego Honduras y Guatemala.

Por otro lado, el café tostado y las cápsulas tienen orígenes más variados . Según informes del sector, llegan desde países como Suiza, Bélgica, Italia y España .

Aunque nos gusta percibirnos como una nación cafetera, el consumo ronda apenas el kilo por persona al año, lejos de los 4 kilos de Brasil y de los 14 de Finlandia, que lidera el ranking.

Día Internacional del Café: dónde se produce café en Argentina

Aunque casi todo el café que se consume en el país es importado, Argentina tiene cafetales, todavía a escala muy pequeña. Según datos publicados en distintos medios, Salta encabeza la producción con unas 35 hectáreas en la yunga oranense, seguida por Tucumán con 23. Corrientes, Jujuy y Misiones tienen plantaciones menores, y hay pruebas en otras provincias del norte y del centro.

La historia salteña arranca en los años 70, con el plan estatal Salta Café, del que también participaron Jujuy y Misiones. Según la familia Ortiz, el plan fracasó en esas provincias por razones climáticas, y solo sobrevivieron los cafetales de Orán. Allí se produce hoy el café Baritú, cultivado bajo árboles nativos en una finca de 30 hectáreas y disponible únicamente en sus locales de Salta y Jujuy.

El auge de las cafeterías de especialidad trajo el latte art.

En Tucumán, 22 productores ensayan variedades como Geisha, Bourbon, Castillo y Pacamara. Su meta es abastecer hasta el 30% del mercado local y, si los resultados acompañan, podrían llegar a 8.000 hectáreas. Por ahora, son proyecciones.

En Misiones, el primer intento se remonta a la década de 1960, cuando una firma privada implantó cafetales en Cerro Moreno, a unos 100 kilómetros de Posadas. El proyecto se abandonó tras las pérdidas que causaron fríos intensos. Hoy la provincia vuelve a apostar: una ley provincial creó un programa de promoción de la cadena cafetera y un registro voluntario de productores, y el Ministerio del Agro hace ensayos con variedades como Geisha y Arará en Eldorado, San Vicente y Guaraní.

Por qué se celebra el Día Internacional del Café el 1° de octubre

El Día Internacional del Café fue acordado en marzo de 2014 por los estados miembros de la Organización Internacional del Café (ICO, por sus siglas en inglés), con la idea de unificar en una sola fecha las distintas celebraciones nacionales que ya existían. Se celebró por primera vez el 1° de octubre de 2015, con un lanzamiento en Milán durante la Expo 2015.

El consumo de café en Argentina sigue dominado por su versión torrada. Freepik

La fecha, que coincide con el comienzo de la temporada de cosecha del café en muchos países productores, busca destacar su importancia y concientizar sobre las problemáticas que enfrentan las comunidades productoras.