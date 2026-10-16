16 de octubre de 2026 Inicio
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Importante cadena de shoppings busca empleados: los puestos vacantes y cómo postularse

La empresa suma vacantes mientras amplía su cartera. Para poder postularse se debe realizar la aplicación de manera digital.

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En su sitio de talentos

En su sitio de talentos, anuncia al menos 10 vacantes. 

Unicenter Shopping

IRSA mantiene abierta la búsqueda de personal para cubrir distintos puestos, tanto administrativos como operativos, dentro de sus centros comerciales. El grupo desarrollador inmobiliario avanza en una etapa de expansión y, en su sitio de talentos, anuncia al menos 10 vacantes. Van desde cajeros para los estacionamientos hasta técnicos de mantenimiento, perfiles comerciales y del área de comunicación.

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La compañía se encuentra buscando a personas "con alto potencial, que aspiren a desarrollarse en una empresa que sabe escuchar, que aprende de sus errores, que se desafía continuamente y que siempre va por más". Además, invita a los interesados a sumarse a un equipo dinámico. "Queremos acompañarte en tu desarrollo para que tu camino no tenga límites", subraya.

Los puestos se dividen en tres áreas. La de negocio reúne inversiones, estrategia, comercialización y marketing. La de administración incluye contabilidad, impuestos, finanzas, recursos humanos, legales y auditorías. La operativa abarca ingeniería, mantenimiento, arquitectura, compras, servicio al cliente y seguridad.

Algunas búsquedas son para los shoppings y otras para tareas administrativas u operativas en las oficinas de la empresa. En cada publicación figuran los requisitos, las tareas y los beneficios, y a continuación se detalla cómo anotarse y qué posiciones hay disponibles.

Cómo postularse a los puestos de trabajo de IRSA

Las vacantes están publicadas en la página de Hiring Room IRSA y en el perfil de LinkedIn de la empresa. Para postularse, la compañía indica que hay que hacer "clic en la búsqueda que te interese, cargás tus datos y aplicás".

Sobre el proceso de selección, aclara que la primera entrevista suele ser virtual, con un referente de Recursos Humanos, y luego presencial con el líder del área. Si el candidato avanza, la empresa presenta su propuesta y, ante la aceptación, continúa con los estudios preocupacionales y la coordinación de la fecha de ingreso.

Además de los requisitos formales de cada posición, la compañía asegura que siempre valora "la actitud positiva, buena predisposición, buena comunicación, flexibilidad y ganas de sumarse a los desafíos de cada área".

Qué puestos de trabajo busca IRSA para sus shoppings

Cajeros/as de estacionamiento

Se trata de personal para trabajar en los estacionamientos de los shoppings. Se pide experiencia previa en manejo de caja y atención al cliente, un perfil dinámico y resolutivo con orientación al servicio, y secundario completo, que es excluyente. También se requiere disponibilidad para jornadas de 8 horas con turnos rotativos, en un esquema de 6 días de trabajo por 2 de descanso.

Técnico de mantenimiento

La empresa busca un perfil con conocimientos y experiencia en mantenimiento eléctrico. Las tareas incluyen el mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones termomecánicas y eléctricas, además del cuidado de chillers, bombas, torres de enfriamiento, aires acondicionados, tableros de baja tensión, motores y generadores. Piden ser graduado de colegio técnico, tener experiencia en mantenimiento integral y disponibilidad para turnos rotativos de 8 horas en esquema 6x2.

Comunicación institucional

El puesto es para una persona organizada, proactiva y con capacidad de gestión que se sume al equipo de Comunicación Institucional del grupo. Se encargará de coordinar eventos y de hacer el seguimiento de proyectos, articulando con equipos internos, proveedores y otros actores. Se solicita ser graduado de Comunicación, Relaciones Públicas, Ciencias Políticas, Marketing, Administración o carreras afines, y tener experiencia previa en comunicación institucional u organización de eventos.

Soporte técnico en Soleil Premium Outlet Shopping

Es un puesto de asistente de servicios de TI para brindar soporte presencial en el centro comercial ubicado en Boulogne. Incluye asistencia de hardware y software, soporte para iOS, Android, telefonía IP y videoconferencias, e instalación de sistemas Windows. Se pide ser estudiante o graduado de una carrera de Sistemas, tener experiencia en soporte técnico presencial y disponibilidad de lunes a viernes de 9 a 18 y feriados.

Ejecutivo comercial

La empresa busca un perfil comercial, disruptivo y creativo para el equipo que comercializa los espacios publicitarios de los shoppings. Deberá impulsar la venta de elementos digitales, vincularse con locatarios, negociar propuestas y acompañar el proceso hasta el cierre. Se requiere ser estudiante avanzado o graduado de carreras como Marketing, Publicidad o Administración, con experiencia comercial, en negociación y gestión de clientes, y una sólida base numérica.

Analista semi senior

Es una búsqueda para una importante empresa de real estate. Piden ser graduado o estar próximo a recibirse de Ciencias Económicas o afines, con al menos 2 años de experiencia en posiciones similares y conocimientos de normativa tributaria nacional, provincial y municipal. También se exige experiencia en liquidación de impuestos, conocimiento de SAP, dominio avanzado de Office y un perfil colaborativo con criterio analítico.

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