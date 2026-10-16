El Gobierno alcanzó en septiembre un nuevo superávit primario y financiero

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este viernes que el Gobierno cerró septiembre con superávit primario por $1.427.640 millones y financiero por $977.173 millones, este último representa un 215,6% más que el mismo mes de 2025. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en su relación interanual.
Los datos del Sector Público Nacional (SPN) marcan que el pago de intereses netos de tenencias intra sector público fue de $450.467 millones. De esta manera, en los primeros 9 meses del año, acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del Producto Interno Bruto y un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB.
"La dinámica del mes fue producto de ingresos totales que crecieron 36,5% interanual y gastos primarios que se incrementaron 32,2% interanual. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025", detalló el titular del Palacio de Hacienda en X.
De esta manera, detalla, "el resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $2.800.000 millones".