El Gobierno alcanzó en septiembre un nuevo superávit primario y financiero Los datos del Sector Público Nacional marcaron superávit primario por más de $1.427.000 millones. El financiero fue de $977.173 millones, un 215,6% más que el mismo mes de 2025. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en su relación interanual. Por Agregar C5N en









Sede del Ministerio de Economía.

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este viernes que el Gobierno cerró septiembre con superávit primario por $1.427.640 millones y financiero por $977.173 millones, este último representa un 215,6% más que el mismo mes de 2025. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en su relación interanual.

Los datos del Sector Público Nacional (SPN) marcan que el pago de intereses netos de tenencias intra sector público fue de $450.467 millones. De esta manera, en los primeros 9 meses del año, acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,2% del Producto Interno Bruto y un superávit financiero de aproximadamente 0,3% del PIB.

"La dinámica del mes fue producto de ingresos totales que crecieron 36,5% interanual y gastos primarios que se incrementaron 32,2% interanual. En términos reales, el gasto primario registró una reducción de 0,9% en relación al nivel de septiembre de 2025", detalló el titular del Palacio de Hacienda en X.

EN SEPTIEMBRE EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $977.173 MILLONES

El Sector Público Nacional (SPN) alcanzó un superávit primario de $1.427.640 millones y un superávit financiero de $977.173 millones en septiembre. En relación con septiembre del año… — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 16, 2026 De esta manera, detalla, "el resultado contrasta con el déficit financiero de septiembre de 2023 que, ajustado a precios de septiembre de 2026, fue de casi $2.800.000 millones".