Adiós Pack Fútbol: los 2 partidos liberados que se pueden ver "gratis" de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 La nueva jornada de la Copa de la Liga Profesional llega con una oportunidad para los hinchas que quieren ver fútbol sin pagar de más. Por Agregar C5N en









El Lobo, con "Nacho" Fernández como capitán, venció al Globo de visitante. Liga Profesional de Fútbol de la AFA

La fecha 13 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de la AFA tendrá dos encuentros que podrán verse sin contratar el Pack Fútbol. La programación incluye partidos importantes para las posiciones de ambas zonas y la clasificación a los playoffs.

La jornada comenzó el jueves, con el triunfo 2 a 1 en el último minuto de Gimnasia y Esgrima La Plata sobre Huracán en el Palacio Tomás Adolfo Ducó de Parque Patricios y terminará el lunes 19 de octubre, con transmisiones de ESPN Premium y TNT Sports. Sin embargo, dos compromisos estarán disponibles por la señal básica de ESPN, sin pagar el abono adicional del fútbol argentino.

Los partidos liberados de la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 El primer partido liberado será Platense vs. Lanús, el sábado 17 de octubre a las 17.30, por la Zona A. El encuentro se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y Yamil Possi a cargo del VAR. La transmisión estará disponible por ESPN, sin Pack Fútbol.

El Calamar llega tras empatar en la fecha anterior 2-2 con Vélez y ocupa el 13º puesto de la Zona A, con 11 puntos, producto de dos victorias, cinco empates y cinco derrotas; mientras que acumula cuatro partidos sin ganar. El Granate, por su lado, viene de igualar sin goles con Newell's y marcha quinto, con 20 unidades, seis triunfos, dos igualdades y cuatro caídas; al tiempo que ganó cuatro de sus últimos cinco encuentros y se mantiene en puestos de clasificación a los playoffs.

El "Toto" Salvio, figura de Lanús, que visitará a Platense. El segundo encuentro liberado será Deportivo Riestra vs. Unión de Santa Fe, el lunes 19 de octubre a las 21.15, también por la Zona A. El partido, en el cierre de la fecha 13, se jugará en el Estadio Guillermo Laza, en el Bajo Flores, con Pablo Echavarría como árbitro principal y Yael Falcón Pérez en el VAR.

El Malevo llega tras un empate 1-1 con Central Córdoba de Santiago del Estero y se ubica 12º en la Zona A, con 11 puntos, dos victorias, cinco empates y cinco derrotas. No ganó ninguno de sus últimos cinco partidos. El Tatengue, en tanto, viene de caer ante Boca en la fecha anterior y marcha 11º, con 13 unidades, cuatro triunfos, un empate y siete derrotas. El Tatengue acumula cuatro derrotas consecutivas y necesita recuperarse para acercarse a los puestos de clasificación. Toda la fecha 13 del Torneo Clausura 2026: días, horarios y TV Luego del partido entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Huracán, la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 continúa de la siguiente manera. Viernes 16 de octubre 19.00: Defensa y Justicia vs. Instituto (ESPN Premium).

21.30: Boca vs. Talleres (TNT Sports). Sábado 17 de octubre 15.00: Banfield vs. Argentinos Juniors (TNT Sports).

17.30: Platense vs. Lanús (ESPN, liberado).

17.30: Independiente Rivadavia vs. Tigre (TNT Sports).

20.00: Vélez vs. Gimnasia de Mendoza (TNT Sports).

20.00: Atlético Tucumán vs. Rosario Central (ESPN Premium). Facundo Cambeses, arquero de Racing, e Iván Marcone, mediocampista de Independiente, participaron de la conferencia de prensa previa al clásico de Avellaneda. Liga Profesional de Fútbol de la AFA Domingo 18 de octubre 14.45: Racing vs. Independiente (TNT Sports y ESPN Premium).

18.00: Estudiantes de La Plata vs. San Lorenzo (TNT Sports).

18.00: Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi (ESPN Premium).

20.15: Belgrano vs. River (ESPN Premium). Lunes 19 de octubre 19.00: Newell's vs. Central Córdoba (TNT Sports).

19.00: Sarmiento vs. Barracas Central (ESPN Premium).

21.15: Deportivo Riestra vs. Unión (ESPN, liberado).