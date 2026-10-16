Se filtró la escandalosa verdad detrás del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega tras su separación

Salieron a la luz los pormenores desconocidos sobre los momentos previos al altar entre la conductora y el músico en medio de una profunda crisis.

La sorpresiva e inmediata separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega sumó un capítulo escandaloso tras conocerse los entretelones que rodearon su llegada al altar. En las últimas horas, la periodista Pilar Smith reveló en el ciclo LAM pormenores desconocidos de la intimidad de la pareja, echando por tierra las versiones que señalaban a la modelo como la impulsora de la boda y dejando al descubierto las reiteradas negativas que antecedieron al "sí, quiero".

De acuerdo con la información brindada en la pantalla de América TV, fue el propio músico quien insistió en múltiples oportunidades para formalizar el vínculo mediante el matrimonio . La primera propuesta formal tuvo lugar durante el mes de marzo, mientras que el segundo intento se produjo en abril, en el marco del cumpleaños de la conductora. En ambas ocasiones, la exintegrante de Pone a Francella declinó la oferta del cantante, manteniendo su postura firme en medio de un clima de creciente tensión.

El punto de quiebre definitivo se produjo tras un acalorado enfrentamiento que la pareja mantuvo en las instalaciones del estudio de grabación. Para torcer la resistencia de su pareja, el artista organizó una ambientación romántica desplegando pétalos de flores sobre la cama y se arrodilló para pedirle casamiento por tercera vez, logrando finalmente la aceptación de la modelo, quien cedió motivada por los sentimientos que albergaba hacia el vocalista.

Sin embargo, el compromiso no logró resolver los severos cuestionamientos de fondo ni las fundadas sospechas de engaño que minaban la confianza de la presentadora. Según reveló Smith, la figura televisiva solía revisar el teléfono celular de su compañero encontrando conversaciones comprometedoras , lo que sumado a los rumores que involucran a Josefina Lynch terminó por detonar la rápida ruptura a solo semanas del enlace civil.

El nombre de Josefina Lynch quedó en el ojo de la tormenta tras la sorpresiva e inmediata ruptura entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Luego de que las especulaciones mediáticas comenzaran a señalar a la artista y expareja de Joaquín Levinton junto a la escritora Mariana Marx como posibles terceras en discordia en el final de la pareja, la joven decidió cortar de raíz con los rumores sobre un supuesto romance oculto y publicó un contundente descargo en sus plataformas digitales.

Cansada del constante acoso mediático y de las hipótesis que circulaban en los programas de espectáculos, la intérprete utilizó sus perfiles en la red para precisar la naturaleza exacta de su acercamiento con el músico y negar enfáticamente cualquier injerencia en el quiebre de la pareja. Lejos de esquivar el tema, la cantante emitió un comunicado oficial con un mensaje tajante: “Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, sentenció la vocalista.

En el mismo texto, la cantante aclaró que el contacto con el hijo de Palito Ortega estuvo enmarcado de forma exclusiva en el terreno artístico y descartó la existencia de chats comprometedores o encuentros furtivos. Para despejar todo tipo de especulación sobre algún tipo de affaire o coqueteo virtual, la música remarcó: “Mi vínculo con Emanuel fue siempre strictly profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando”, y agregó categórica: “Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente”, afirmó la artista.

Finalmente, Lynch expresó su angustia por quedar salpicada en un conflicto ajeno y manifestó su deseo de no seguir alimentando el escándalo que conmueve a la farándula nacional. Con la intención de cerrar de forma definitiva el tema y preservar la tranquilidad de los involucrados en la ruptura, la expareja de Levinton cerró su publicación con un sentido mensaje de paz: “Me da tristeza verme metida en una historia que simplemente no es cierta, y más cuando involucra a personas que están atravesando un momento personal difícil".

“Les deseo sinceramente lo mejor a todos: a Emanuel, a Julieta, a quienes difundieron esta historia y a mí misma. Ojalá todos podamos seguir adelante con cariño, respeto y paz”, concluyó en sus redes.