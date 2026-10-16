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Impacto por la decisión que tomó Julieta Prandi con su hijo tras separarse de Emanuel Ortega

En medio del revuelo mediático por la ruptura, la modelo se refugió en su círculo íntimo para atravesar el difícil momento personal.

La llamativa decisión de la modelo en un momento complicado.

La llamativa decisión de la modelo en un momento complicado.

La sorpresiva separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, a menos de un mes de haber pasado por el registro civil, continúa generando un enorme impacto en el ambiente de la farándula argentina. Luego de haber oficializado el abrupto final de la relación a través de un comunicado en sus redes para frenar las especulaciones, la reconocida modelo optó por refugiarse en su entorno más íntimo y encarar una llamativa actividad que no pasó desapercibida en las plataformas digitales.

El conductor tendrá un programa caliente.
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La propia presentadora de televisión había acudido a sus historias para comunicar la determinación y ponerle fin a los rumores sobre el desenlace sentimental: "Prefiero decirlo ahora a tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad".

Asimismo, sobre los detonantes de la distancia, la figura pública sentenció de forma tajante: "Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos, no son negociables".

En medio del revuelo mediático por el quiebre de la pareja, la artista decidió encarar una etapa de descanso y relajación junto a su hijo mayor, Mateo. Durante sus días de vacaciones, la animadora sorprendió a sus seguidores al compartir una sesión conjunta en un estudio de tatuajes, donde el joven se grabó números y la palabra belleza cerca de sus hombros, mientras que ella eligió inmortalizar un nuevo diseño en el área de su tobillo.

La experiencia quedó registrada públicamente gracias al propio artista del grabado, quien difundió las postales de la jornada y celebró la confianza depositada por la comunicadora y el joven para este momento tan significativo. El especialista acompañó las imágenes con un sentido mensaje: “Tatuar es más que un arte… también es conectar, compartir y crear recuerdos . Muchísimas gracias @jprandi y @mateo.prandi por confiarme esta gran responsabilidad y permitirme ser parte de esta experiencia tan especial. ¡Siempre es un placer recibirlos!”, expresó el tatuador.

Josefina Lynch reveló su vínculo con Emanuel Ortega

La cantante Josefina Lynch decidió salir al cruce de los trascendidos mediáticos que la ubicaban como la supuesta tercera en discordia tras la sorpresiva e inmediata ruptura entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Luego de quedar salpicada por versiones de un presunto romance oculto con el músico, la expareja de Joaquín Levinton rompió el silencio mediante un contundente descargo para desactivar los rumores de una aventura sentimental y aclarar su verdadera relación con el artista.

Con el objetivo de ponerle un freno a la polémica que sacude a la farándula argentina, la joven recurrió a sus plataformas digitales para desmentir de manera categórica cualquier interferencia en el final del matrimonio. A través de un comunicado oficial, la intérprete fijó su postura frente a la opinión pública: "Ante los rumores que circularon estos días, Quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi", sentenció la cantante.

En ese mismo sentido, la música precisó que el contacto con el hijo de Palito Ortega se circunscribe de forma exclusiva a una iniciativa de trabajo y rechazó la existencia de intercambios o conversaciones de índole afectiva. Para fundamentar el trasfondo real de su cercanía, la joven remarcó: "Mi vínculo con Emanuel fue siempre estrictamente profesional, por un proyecto musical en el que estoy trabajando. Nunca hubo una relación sentimental entre nosotros, ni intercambiamos mensajes de tono romántico o íntimo, como se dijo públicamente", aclaró Josefina.

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