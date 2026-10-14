Crisis económica: largas filas para conseguir un solo puesto de trabajo en una óptica de Lanús

La convocatoria para cubrir un cargo administrativo reunió a decenas de postulantes que hicieron fila durante varias cuadras. En diálogo con C5N, contaron las dificultades para conseguir empleo y llegar a fin de mes.

Una búsqueda laboral para cubrir un solo puesto administrativo en una óptica de Lanús generó largas filas de personas que se acercaron con la esperanza de conseguir trabajo. La cola se extendió durante varias cuadras y la convocatoria estaba prevista entre las 9 y las 13.

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La cantidad de postulantes sorprendió incluso a quienes llegaron temprano. Detrás de la búsqueda aparecieron historias de desempleo, pérdida de ingresos y dificultades para sostener la economía familiar.

"No esperaba encontrarme con tanta gente. Llegué antes de tiempo y ya había un montón de gente haciendo la fila. Tengo estudios, pero no consigo trabajo" , contó Martina a C5N .

Ivana, profesora particular de inglés, explicó que continúa trabajando, aunque cada vez tiene menos alumnos . "La situación está muy difícil. Bajó muchísimo la cantidad de gente que toma clases" , señaló. Vive con su madre jubilada y aseguró que los ingresos no alcanzan para afrontar los gastos cotidianos.

"No es justo que tengamos que hacer estas filas y esperar tanto tiempo teniendo otras posibilidades de vida. La mayoría de la gente la está pasando muy mal. No tiene sentido negar la realidad. Te das cuenta en la calle de que la plata no alcanza para nada", sostuvo.

Viviana, de 53 años, contó que trabajó durante 27 años, pero perdió su empleo en la pandemia. Desde entonces, busca reinsertarse en el mercado laboral. "Me sorprendió la cantidad de gente que vino. Por mi edad es más difícil. Hay muchos trabajos que te limitan con la edad", afirmó.

Reina también se presentó tras ver la convocatoria en redes sociales. Había perdido su trabajo en junio, cuando la empresa en la que se desempeñaba redujo personal. Desde entonces, lleva tres meses buscando una nueva oportunidad.

"Cobré el seguro de desempleo, pero no se hace nada con eso. Por eso hay que seguir buscando", explicó. Aunque vive con su pareja, que continúa trabajando, necesita conseguir una nueva fuente de ingresos.

Nahiara, en tanto, perdió su empleo en junio, cuando sus empleadoras dejaron de poder pagarle por sus tareas en redes sociales. Además, contó que se recibió de martillera pública hace dos años y recorrió inmobiliarias para dejar su currículum, pero no obtuvo respuestas. "Te aceptan el currículum, pero no te llaman. No están dando empleos", lamentó.

14 meses de caída del empleo registrado

La convocatoria se produjo en un contexto de retroceso del empleo asalariado registrado en el sector privado. Según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en julio se perdieron 12.716 puestos de trabajo respecto de junio, una caída del 0,2%. Así, el indicador acumuló 14 meses consecutivos de descenso.