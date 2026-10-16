De qué murió el meteorólogo Fernando Confessore a sus 58 años

La familia del periodista de Todo Noticias confirmó la triste noticia, mientras que sus compañeros lo despidieron al aire y dieron los motivos del fallecimiento.

El periodista y meteorólogo Fernando Confessore falleció en la madrugada del viernes a sus 58 años tras sufrir un infarto durante la madrugada , según informaron sus compañeros de trabajo de Todo Noticias (TN). La información inicial fue confirmada por su familia.

El infarto se produjo en su casa del barrio porteño de Versalles, donde vivía con su mujer y sus hijas. Sin embargo, no se reveló más información.

"La última noticia, la que no quisiéramos dar, pero además nos toca de cerca. Murió hace un rato nada más nuestro compañero Fernando Confessore . El que veías todos los días hace 30 años en esta señal", contó el periodista poco antes de las 7 de la mañana.

"Es una voz que nos acaba de llegar de voz de su familia. Hasta hace un rato, la idea aquí era no dar la información justamente por el pedido de su mujer y también por respeto a sus hijas. Lo mantuvimos en absoluta discreción hasta tanto se enterara el resto de su familia", añadió.

Hace unos meses, el 26 de julio pasado, Confessore subió una foto donde se lo ve junto a una mujer cuando recibió su diploma en Técnico en Meteorología en 1992 y dedicó unas emotivas palabras a Paula, su gran compañera.

"Detrás de ese logro hubo muchas horas de estudio, esfuerzo, dudas y sacrificios. Pero, sobre todo, hubo una persona que estuvo siempre a mi lado: Paula", contó para Fernando ella fue "mucho más que mi compañera de vida. Fue quien me alentó cuando las fuerzas faltaban cuando había que estudiar y trabajar al mismo tiempo, quien creyó en mí incluso cuando yo dudaba, quien me impulsó a seguir estudiando lo que me apasionaba, a crecer y a no bajar nunca los brazos".

En esa línea remarcó que "cada paso que di en ese camino tuvo su apoyo, su paciencia y su compañía. Por eso, al volver a ver estas fotos después de tantos años, siento que este diploma también le pertenece un poco a ella". Junto a Paula formó una familia, tuvieron dos hijas a las que llamaba sus "dos tesoritos".

"Gracias, Paula, por caminar conmigo en los momentos felices y, sobretodo, en los difíciles. Gracias por ser ese impulso silencioso pero constante que me ayudó a llegar hasta acá. Los años pasan, pero hay personas cuyo amor y acompañamiento dejan una huella para toda la vida en el corazón", cerró.