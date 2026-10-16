16 de octubre de 2026 Inicio
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Jopo Angeli recordó a Fernando Confessore, tras su muerte a los 58 años: "Sos leyenda"

El meteorólogo rememoró la generosidad de su colega y lo despidió al aire. Falleció de un paro cardíaco en su casa durante la madrugada.

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La palabra de Angeli llegó durante un cierre meteorológico en vivo.

La palabra de Angeli llegó durante un cierre meteorológico en vivo.

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Jopo Angeli despidió a Fernando Confessore, uno de los meteorólogos más reconocidos de la televisión de nuestro país, con un mensaje muy emotivo. Lo recordó como un colega generoso que ayudó a las nuevas camadas de presentadores del tiempo, y cerró su homenaje con una frase que se volvió el centro de la despedida. "Fer, muchas gracias. Ya sos leyenda", dijo.

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La palabra de Angeli llegó durante un cierre meteorológico en vivo en la pantalla de C5N, que definió como una jornada muy especial para la comunidad meteorológica. Contó que esperaron a que se hiciera el anuncio oficial y que no eran amigos en sentido estricto, aunque coincidieron en muchos lugares. Mientras lo recordaba, compartió una anécdota de una sesión de fotos de hace más de 12 años.

Ese día, Confessore y su colega Nadia se pusieron a hablar de un curso que querían crear para nuevos presentadores del tiempo. Discutían si debía incluir radiosondas, dónde se podían buscar los globos meteorológicos y cómo armar la capacitación, e incluso contactaron a la oficina de docencia del Servicio Meteorológico Nacional. Parte de ese proyecto se concretó.

Angeli destacó que, en la televisión, hay quienes eligen sostener la escalera para que otros suban y quienes la patean para que no puedan hacerlo. "Fernando Confesores fue un tipo que férreamente sostenía esa escalera", afirmó, y agregó que lo hizo "con la confianza que le daba su idoneidad, su academicismo". Según dijo, Confessore, a quien definió como una "leyenda", y la primera camada de presentadores les "asfaltaron el camino" a quienes vinieron después. Lo describió como "un colega, un increíble gran profesional, una increíble gran persona".

De qué murió Fernando Confessore

Confessore murió a los 58 años por un paro cardíaco que sufrió en su casa durante la madrugada del viernes. La noticia fue difundida por TN, la señal en la que trabajaba desde hacía más de tres décadas, y según los primeros reportes su esposa llamó al 911.

Cuando llegó el personal policial, comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Luego se sumaron los profesionales del SAME, que continuaron los intentos sin éxito. La muerte fue constatada alrededor de las 3 de la madrugada, según los medios que accedieron a la información del caso.

Hasta el momento no se difundieron mayores precisiones clínicas sobre el episodio. Confessore estaba casado, era padre de tres hijas y había ingresado a Artear en diciembre de 1995, luego de trabajar en el Servicio Meteorológico Nacional. "Todos estamos en estado de shock, no lo podemos creer", se dijo en el canal luego de conocerse la noticia.

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