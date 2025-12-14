Lo descubrieron espiando a menores en el Palacio Libertad, se tiró por la ventana y murió

Se trata de un empleado del área técnica de los Elencos Estables de la Nación, quien fue sorprendido por las propias niñas de la escuela de Formación Nacional de Danzas que se cambiaban tras un espectáculo.

El hombre sufrió una crisis nerviosa cuando lo descubrieron y se tiró por la ventana

Un empleado del Palacio Libertad fue descubierto espiando a unas nenas de la escuela de danza que se estaban cambiando tras un espectáculo, sufrió una crisis, se arrojó por la ventana y horas más tardes murió .

El hecho ocurrió el viernes pasado cuando el hombre del área técnica de los Elencos Estables de la Nación miraba a las menores que estaban cambiándose en los camarines del edificio ubicado en Sarmiento 151 y que eran parte de la escuela de Formación Nacional de Danzas y habían participado del espectáculo Navidades del mundo.

Tras ser advertido por mismas niñas, familiares y personal de seguridad, trascendió que el hombre sufrió una crisis nerviosa por lo que decidió arrojarse por la ventana del segundo piso del edificio. De inmediato, se hizo la denuncia en la Comisaría Vecinal 1D.

De inmediato, las autoridades presentes de la Dirección Nacional de Elencos Estables de la Nación activaron los protocolos y dieron inmediata intervención a seguridad cuando se desató la alarma entre las menores.

Tras ser increpado por los padres de las damnificadas fue apartado del lugar por personal de seguridad , quienes lo trasladaron a otro sector del edificio. Allí sufrió una crisis nerviosa y se arrojó por una ventana interna del segundo piso, sobre la calle Bouchard.

De inmediato, el hombre fue atendido por el SAME y trasladado a un hospital porteño, pero luego se confirmó que murió.

Secuestraron el teléfono que espiaba a unas niñas en el Palacio Libertad

Sobre la situación vivida durante un espectáculo navideño, presentado en la sala conocida como la Ballena, desde el Palacio Libertad informaron que se había registrado un “incidente de seguridad en el sector de camarines”. Rápidamente se activó el protocolo y dieron inmediata intervención a seguridad cuando las damnificadas advirtieron la secuencia.

De acuerdo a la denuncia de los familiares de las niñas, el hombre las estaba filmando con su celular. Como parte de la investigación, el teléfono con el que el empleado habría estado tomando registros quedó en poder del personal de seguridad y forma parte de las pruebas bajo análisis judicial.

Por su parte, se informó que las bailarinas recibieron asistencia inmediata y todas se encuentran fuera de peligro. Además, las actividades fueron interrumpidas de forma preventiva.