19 de agosto de 2026 Inicio
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Cáncer de piel: una vacuna experimental de Moderna bajó el riesgo de reaparición y propagación

El laboratorio anunció que el ensayo, en conjunto con la farmacéutica Merck, obtuvo resultados positivos. Se trata de una inmunoterapia que busca que el melanoma se extienda en otros órganos y sea recurrente.

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Una vacuna experimental de Moderna tuvo avances prometedores.

Una vacuna experimental de Moderna tuvo avances prometedores.

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El laboratorio Moderna y la farmacéutica Merck anunciaron que una prueba de una vacuna contra el melanoma en la fase 3 obtuvo resultados positivos, lo que se trata de un avance de una inmunoterapia que podría evitar que el cáncer se extienda en los cuerpos.

El productor de TV permanecerá bajo observación a la espera de los resultados médicos.
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Moderna y Merck detallaron que el experimento, que consiste en la fase 3 INTerpath-001, midió el efecto solitario del pembrolizumab, una droga comercializada como Keytruda, y lo comparó con la respuesta junto a intismeran autogene, una vacuna personalizada diseñada con tecnología de ARNm. Los resultados confirmaron que la estrategia combinada supera al esquema tradicional para frenar el avance de la enfermedad.

En tal sentido, las empresas señalaron que la combinación desarrolló la supervivencia libre de recurrencia y la supervivencia libre de metástasis a distancia, lo que bajó el riesgo de que el tumor reaparezca o se expanda a otros órganos de los que la recibieron. El estudio fue realizado a pacientes con mayores chances de sufrir una caída y fue sometido en 1.137 personas con melanoma cutáneo de alto riesgo que fueron intervenidos quírurgicamente.

El tratamiento se aplicó en combinación con pembrolizumab, una inmunoterapia de uso habitual en diversos tipos de tumores. El ensayo busca sumar una vacuna personalizada y potenciar al sistema inmune para que reconozca las huellas genéticas del tumor de los pacientes y genera una respuesta defensiva más fortalecida.

Una vacuna experimental de Moderna tuvo avances prometedores.

Una vacuna experimental de Moderna tuvo avances prometedores.

El procedimiento comienza con una biopsia del tejido tumoral retirado al paciente, donde los científicos rastrean las alteraciones genéticas específicas que diferencian a la masa maligna del tejido sano. Luego, se eligen los neoantígenos, unas características del tumor que ayudan a que las defensas lo reconozcan.

En tanto, los resultados permiten elaborar una vacuna de ARNm individualizada, que lleva a que las células generen proteínas que impulsen a las defensas.

En este marco, el director ejecutivo de Moderna, Stéphane Bancel, destacó los avances. "Durante muchos años, la idea de crear un tratamiento de ARNm diseñado específicamente para el cáncer de una persona era difícil de imaginar. Hoy estamos contribuyendo a convertir esa visión en realidad", expresó.

Moderna inició su primer ensayo en humanos de la vacuna contra el ébola

El laboratorio Moderna anunció que comenzó su primer ensayo en humanos contra el virus del Ébola de Bundibugyo, una cepa considerada altamente contagiosa. La tecnología es la misma que fue utilizada en la inmunización contra el Covid-19 durante la pandemia.

Las pruebas, habilitadas por Health Canadá, se realizarán en tres centros de Canadá y buscarán reunir a 80 adultos sanos para establecer si se trata de una vacuna efectiva y segura. Por lo pronto, el proyecto se lleva adelante en el marco de una alianza con la Coalición para las Innovaciones en Preparación ante Epidemias, que prometió el giro de u$s50 millones destinados al costeo de la inyección.

Desde la Organización Panamericana de la Salud (OPS) explicaron que la cepa Bundibugy es considerada altamente contagiosa y se transmite "mediante el contacto directo con sangre, fluidos corporales, secreciones, órganos u otros materiales biológicos de personas o animales infectados, así como con superficies y materiales contaminados".

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