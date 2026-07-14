Investigadora argentina premiada por Unesco reclamó inversión: "No podemos apostar solo por los Messi de la ciencia"

La profesora Raquel Lía Chan, investigadora superior del CONICET, fue condecorada por su descubrimiento sobre los genes que mejoran la tolerancia de las plantas a la sequía. Resaltó la importancia de destinar fondos a la capacitación para obtener logros.

"Hay una contribución que a veces pasa desapercibida, haciendo todo ese proyecto se generó todo un equipo de investigación con gente capaz de cubrir otras tres millones de cosas . En el interín uno forma a personas, les enseña a trabajar, les enseña metodología científica, les enseña cómo encarar las cosas. Tiene otro valor que es intangible en este momento, pero es la inversión que hace un país para tener el personal capacitado y seguir desarrollando cosas".

Quien habla es la profesora Raquel Lía Chan , investigadora superior del CONICET y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL), quien acaba de ser distinguida con el prestigioso Premio Internacional L'Oréal-UNESCO "Por las Mujeres en la Ciencia" 2026 por sus aportes para mejorar la tolerancia de las plantas a la sequía.

Para Chan, este premio no es solo un logro individual, sino el resultado de años de trabajo en equipo y por eso advierte sobre el crítico momento que atraviesa el sistema científico-tecnológico argentino.

"Mí legado son las personas formadas , porque la investigación o el producto va a ser superado probablemente por cosas mejores, de acá a un tiempo. Lo importante es que uno deja gente que va a seguir avanzando", remarcó.

Chan, distinguida por transformar la biología vegetal fundamental en innovación agrícola mediante su descubrimiento de genes y mecanismos biológicos que mejoran la tolerancia de las plantas a los cambios ambientales, aplicó estos conocimientos al desarrollo de variedades de trigo, maíz, arroz y soja resistentes a la sequía.

El desfinanciamiento en el sector científico-tecnológico: preocupación ante el vaciamiento

A principios de 2024 Manuel Adorni, en su rol de vocero presidencial, justificó los despidos del CONICET realizando una separación entre las ciencias que sirven y las que no: "Se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la Inteligencia Artificial aplicada a la medicina y no en uno que gasta su tiempo y recursos en investigaciones de dudosa utilidad como aquel que abordaba la orientación sexual de Batman".

Pero, señala la investigadora, la idea de que solo debe financiarse la ciencia aplicada es un error de concepto: "Para tener cosas novedosas, innovadoras y de bandera, tenés que hacer las dos cosas a la vez. No existe solo trabajar en ciencia aplicada, porque entonces tenés que aplicar lo que hicieron otros en otro lado".

Bajo esta premisa, define a la ciencia fundamental como aquella que permite a un país dejar de ser un mero seguidor de tecnologías extranjeras para convertirse en un generador de soluciones propias.

Para explicarlo, Chan recurre a una analogía futbolera que resuena más todavía en estos días de Mundial: "Vos tenés Messi porque tenés 20 pibes jugando a la pelota en un potrero. Si no tuvieras esa cultura en nuestro país, no tendrías Messi, Maradona o el Dibu. Lo tenés porque hay una masa crítica atrás".

En la ciencia, este "potrero" es el sistema público que permite que miles de investigadores trabajen en temas diversos, de los cuales eventualmente surgirán descubrimientos excepcionales. "Es muy difícil apostar solo a los Messi", advirtió.

A pesar del reconocimiento internacional, la investigadora no oculta su preocupación por el "desprecio social" que actualmente se vincula al sector científico-tecnológico nacional, algo que no se había visto en crisis anteriores como la de 2001, y cuya consecuencia más dolorosa es la pérdida de capital humano formado.

"Estamos perdiendo personas, muchas personas que se están yendo del sistema... el sistema científico va a persistir porque muchos nos vamos a quedar, pero golpeados, heridos de gravedad", graficó. La científica pone el foco en la "generación intermedia", investigadores de entre 35 y 45 años que están emigrando o abandonando la carrera: "Esos son los que tienen que tomar la posta, generar los grupos y seguir formando gente. Esos son los que se nos están yendo".

Chan asegura que el sector privado se nutre directamente de la inversión pública en formación: "Todas las empresas tecnológicas se nutren de la gente formada en las universidades públicas. Los doctorandos salen del sistema público".

Sin este aporte estatal, las empresas no tendrían personal capacitado para realizar desarrollos técnicos complejos o planes de negocios sólidos. "Realmente no se entiende lo importante que es tener esto en el sistema público: instituciones que forman gente y nutren a todo el resto de la sociedad", concluyó.

¿Quiénes fueron todas las ganadoras del premio Internacional L'Oréal-UNESCO "Por las Mujeres en la Ciencia"?

La investigadora galardonada recibió el premio internacional en la Sede de la UNESCO en París junto a otras cuatro mujeres extraordinarias, cada una representando una región: Liesl Zühlke (África y los Estados Árabes), Felice Jacka (Asia y el Pacífico), Sarah A. Teichmann (Europa) y Gordana Vunjak-Novakovic (América del Norte).

La selección de este año destaca su importante papel en la solución de desafíos globales de salud y medio ambiente, desde la ingeniería de tejidos y la investigación genómica hasta la innovación agrícola y el impacto de la nutrición en la salud mental.