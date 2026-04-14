Escándalo Propofest: Delfina Lanusse negó haber robado drogas del Hospital Italiano La anestesista prestó declaración indagatoria ante el juez Sánchez Sarmiento y atribuyó las acusaciones a una maniobra de "una examiga que está mal psiquiátricamente". "Nunca robé nada, soy intachable", afirmó. Por + Seguir en







Delfina "Fini" Lanusse, una de las imputadas.

La médica residente Delfina Lanusse, de tercer año de anestesiología, rechazó la acusación por el robo de fármacos en el Hospital Italiano al declarar ante la Justicia para responder por el cargo de administración fraudulenta y aseguró: "Nunca robé nada, soy intachable".

Durante su declaración, la médica desestimó las versiones que la vinculan con el hurto de propofol y fentanilo. "Me ensució una examiga que está mal psiquiátricamente", afirmó ante el magistrado Javier Sánchez Sarmiento, tras señalar que los rumores sobre su participación en el hecho carecen de fundamento.

A pesar de su descargo, tanto Lanusse como el anestesista Hernán Boveri recibieron el procesamiento la semana pasada. Si bien el juez no ordenó la prisión preventiva, les aplicó la prohibición de salida del país y trabó embargos sobre sus bienes por $100 millones.

La investigación judicial cobró impulso tras el hallazgo del cuerpo de Alejandro Salazar, un anestesista de 29 años fallecido por sobredosis en febrero. El peritaje posterior confirmó que las drogas halladas en su domicilio provenían de la farmacia del Hospital Italiano.

La fiscalía investiga la realización de eventos clandestinos con sedantes El expediente judicial puso el foco sobre las denominadas "propofest", supuestas fiestas donde se consumían drogas hospitalarias. La fiscalía también analiza la posible comercialización de "viajes controlados", una modalidad donde se ofrecía sedación profunda a clientes bajo supervisión profesional a cambio de dinero.

En una instancia previa ante la Asociación de Anestesia, Lanusse admitió problemas de consumo desde hace dos años, aunque responsabilizó a Boveri por instigarla. Por su parte, el anestesiólogo reconoció que la drogó en varias oportunidades, pero denunció que fue la joven quien sustrajo los insumos médicos del hospital. La pesquisa incorporó recientemente a una tercera médica imputada, Chantal Leclercq, debido a sus vínculos cercanos con los principales sospechosos. La institución médica ya apartó a los involucrados de sus funciones e inició sumarios internos para determinar la responsabilidad jerárquica en el desvío de la medicación.