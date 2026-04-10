Escándalo Propofest: investigan si Chantal Leclercq le facilitó fármacos a Alejandro Salazar antes de su muerte La Justicia apunta al entorno de una de las profesionales en el suministro de la droga y las visitas en el departamento de Palermo donde el anestesista fue hallado sin vida. Por + Seguir en







Se complica la situación de Chantal Leclercq.

Avanza la investigación por la muerte de Alejandro Salazar, el anestesista que fue hallado sin vida en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. La Justicia puso el foco en si Chantal "Tati" Leclercq fue quien le facilitó fármacos al profesional antes de su muerte.

Las cámaras de seguridad del domicilio la muestran junto a Delfina Lanusse horas antes de que el anestesista fuera encontrado muerto en el departamento. Ambas residentes estaban acompañadas por otras dos médicas. La situación procesal de las acusadas se complica tras el hallazgo de las pruebas.

"Investigan quienes fueron al departamento de Salazar y por qué. Se sabe que estuvieron después, que manipularon su celular, que en uno de los videos se ve salir del lugar junto a Tati a Lanusse, que llevan consigo algo similar a una tablet que hasta ahora no fue encontrado", informó el periodista de C5N Leo García en el programa De Una.

A su vez, reveló que se investiga un grupo de WhatsApp entre los profesionales, referidos a "sueños profundos", "viajes" y "fiestas de propofol robado con fármacos robados de hospitales y clínicas".

propofol Días atrás, la médica Chantal Leclercq reconoció ante la Asociación de Anestesia haber consumido propofol en una ocasión junto a Alejandro Zalazar, con quien mantenía amistad desde la residencia en el Hospital Rivadavia. Su aparición en la causa destapó irregularidades en el manejo de medicamentos dentro del sistema de salud.