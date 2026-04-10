10 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo Propofest: investigan si Chantal Leclercq le facilitó fármacos a Alejandro Salazar antes de su muerte

La Justicia apunta al entorno de una de las profesionales en el suministro de la droga y las visitas en el departamento de Palermo donde el anestesista fue hallado sin vida.

Por

Se complica la situación de Chantal Leclercq. 

Avanza la investigación por la muerte de Alejandro Salazar, el anestesista que fue hallado sin vida en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo. La Justicia puso el foco en si Chantal "Tati" Leclercq fue quien le facilitó fármacos al profesional antes de su muerte.

El adolescente aseguró que regresaría al Colegio Domingo Savio para asesinar a sus excompañeros.
Te puede interesar:

Un alumno de La Matanza amenazó a sus excompañeros: su vinculación con el tirador de San Cristóbal

Las cámaras de seguridad del domicilio la muestran junto a Delfina Lanusse horas antes de que el anestesista fuera encontrado muerto en el departamento. Ambas residentes estaban acompañadas por otras dos médicas. La situación procesal de las acusadas se complica tras el hallazgo de las pruebas.

"Investigan quienes fueron al departamento de Salazar y por qué. Se sabe que estuvieron después, que manipularon su celular, que en uno de los videos se ve salir del lugar junto a Tati a Lanusse, que llevan consigo algo similar a una tablet que hasta ahora no fue encontrado", informó el periodista de C5N Leo García en el programa De Una.

A su vez, reveló que se investiga un grupo de WhatsApp entre los profesionales, referidos a "sueños profundos", "viajes" y "fiestas de propofol robado con fármacos robados de hospitales y clínicas".

propofol

Días atrás, la médica Chantal Leclercq reconoció ante la Asociación de Anestesia haber consumido propofol en una ocasión junto a Alejandro Zalazar, con quien mantenía amistad desde la residencia en el Hospital Rivadavia. Su aparición en la causa destapó irregularidades en el manejo de medicamentos dentro del sistema de salud.

En las últimas horas, la Justicia allanó dos domicilios vinculados a ella —uno en la avenida Santa Fe y otro en el country Santa Bárbara de Tigre— donde se secuestraron un celular y una tablet, aunque no se hallaron drogas.

La Asociación de Anestesia informó además sobre una reunión en marzo con Leclercq y autoridades del hospital, en la que la residente admitió haber consumido drogas recreativas y sustancias de uso quirúrgico como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. Reconoció que estos últimos fueron sustraídos del hospital Rivadavia, aunque aclaró que su consumo se produjo fuera del ámbito institucional.

Noticias relacionadas

Villaverde se desempeña como diputada nacional de La Libertad Avanza por la Provincia de Río Negro.​

Pánico en una escuela en Cipolletti: el hijo de una diputada amenazó con matar a todos sus compañeros

La entrada al evento es libre y gratuita.

"Convivencia en movimiento": una jornada para poner en agenda la discapacidad

Actualización en el trámite de la VTV.

Cómo es la nueva digitalización de la VTV y cuándo se implementaría en 2026

Hablaron los fiscales a cargo de la investigación por la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia.

Conmoción por la muerte de Ángel: la principal hipótesis de los fiscales

play

Suelta de globos, silencio y dolor: el emotivo último adiós a Maitena Rojas en Merlo

Estos hallazgos permiten entender mejor cómo avanza la enfermedad desde sus primeras etapas.

Científicos argentinos logran recrear neuronas humanas con Alzheimer: un avance que puede cambiar todo

Rating Cero

La casa tendrá un nuevo integrante.

Quién es el modelo español de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

¿Quiénes son las y los nominados?

Martín Fierro de la Moda 2025: quiénes son los nominados

La película sigue a una adolescente tímida que crece en el seno de una familia sorda, siendo la única persona oyente. Su vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene un talento especial para el canto.
play

Cuál es la trama de Sobran las palabras, la aclamada película italiana que llegó a Netflix con una temática reconocida en los Oscars

Vera Spinetta y su presente entre teatro, cine y música.

Qué es de la vida de Vera Spinetta, la hija del icónico músico

Fue visto en compañía de otra mujer, lo que despertó sospechas y terminó impactando de lleno en la relación.

Romario está en crisis con su novia por un insólito motivo: ¿con quién le habría sido infiel?

Tendencia en Netflix.
play

Esta película siempre vuelve a las tendencias de Netflix en esta época: por qué es y cómo se llama

últimas noticias

La casa tendrá un nuevo integrante.

Quién es el modelo español de La Casa de los Famosos que ingresará a Gran Hermano

Hace 1 hora
play

Bullrich sobre Adorni: "Quizás no tiene el cuero tan duro como yo"

Hace 1 hora
H&M abrirá su primer local propio en el barrio porteo de Palermo. 

H&M desembarca en Argentina: busca abrir su primer local propio en la Ciudad

Hace 1 hora
La entrada al evento es libre y gratuita.

"Convivencia en movimiento": una jornada para poner en agenda la discapacidad

Hace 2 horas
¿Quiénes son las y los nominados?

Martín Fierro de la Moda 2025: quiénes son los nominados

Hace 2 horas