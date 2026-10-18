20 de octubre de 2026 Inicio
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Tragedia en Río Negro: murió una árbitra de fútbol de 24 años mientras iba a un partido

Yasmín Zurita iba desde Cipolletti hacia un torneo amateur cuando perdió el control de su moto y chocó contra un poste de luz. Fue trasladada de urgencia al hospital, pero murió por un severo traumatismo. La Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol y la organización del torneo suspendieron la fecha y la despidieron en redes sociales.

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Yasmín Zurita tenía 24 años y dirigía en el fútbol de Río Negro.

Yasmín Zurita tenía 24 años y dirigía en el fútbol de Río Negro.

Yasmín Zurita, una árbitra de 24 años, perdió la vida en un trágico accidente en Río Negro. La joven murió tras perder el control de su motocicleta y chocó contra un poste de luz. Si bien fue trasladada de urgencia al hospital, murió poco después por un severo traumatismo. La Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol y la organización del torneo suspendieron la fecha y la despidieron en redes sociales.

Accidente en barrio Juniors de Córdoba Capital. 
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El hecho ocurrió

La tragedia ocurrió cerca de las 12.30 en la esquina de Maestro Espinoza y Mitre, en General Fernández Oro. Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, Yasmín Zurita, integrante de la Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), había salido desde su casa en Cipolletti rumbo al torneo amateur 300 Forever, donde debía dirigir un partido.

Al lugar del accidente llegó el personal del Sistema Integral de Atención Rionegrina de Medicina de Emergencias (SIARME) y le brindó asistencia inmediata. La joven fue trasladada de urgencia al hospital de Fernández Oro, pero minutos después se confirmó su fallecimiento a raíz de un grave traumatismo de pelvis y una hemorragia interna.

La investigación quedó en manos de efectivos de la Comisaría 26°, quienes tomaron declaraciones a testigos y vecinos de la zona. Todos coincidieron en que no había otros vehículos ni personas involucradas en la maniobra que terminó en tragedia.

La comunidad del fútbol despidió a la joven árbitra

Yasmín nunca llegó a dirigir el partido del torneo amateur 300 Forever. Tras el accidente, la fecha quedó suspendida y la comunidad arbitral la despidió con mensajes de dolor. Su familia, amigos y compañeros también la despidieron con mensajes conmovedores en redes sociales.

La Asociación Provincial de Árbitros de Fútbol (APAF), que forma jueces en Río Negro y Neuquén, despidió a Yasmín Zurita con un mensaje en redes: “Hoy la familia arbitral está de luto. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Yasmín Zurita, compañera y árbitra, quien hoy perdió la vida en un accidente de tránsito”.

En el comunicado añadieron: “Desde nuestra comunidad arbitral abrazamos a su familia con profundo respeto y cariño. Que descanse en paz, Yasmín. Tu paso por el arbitraje y el recuerdo de quienes te conocieron permanecerán entre nosotros. Hasta siempre, volá alto”.

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