Dos patrulleros chocaron en Villa Lugano en medio de una persecución: hay cuatro policías heridos El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando oficiales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires intentaban aprehender a dos delincuentes. A pesar del accidente, pudieron detenerlos. Por







Choque y persecución en Villa Lugano.

Redes sociales

Un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires protagonizaron un choque durante una persecución en Villa Lugano contra una moto, a la cual intentaban detener. Cuatro oficiales y dos delincuentes resultaron heridos, pero están fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la colectora de General Paz y avenida Roca, frente al Autódromo de Buenos Aires, pero como ocurrió al costado, no generó ningún tipo de caos de tráfico, solo una leve congestión en el sector mano a Río de La Plata.

Todo comenzó porque dos delincuentes en moto cometieron un robo en la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en el límite entre Mataderos y Lugano, los oficiales comenzaron a perseguirlos y pidieron intervención de la Policía Bonaerense para poder continuar con el operativo cerrojo dispuesto por las fuerzas.