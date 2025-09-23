23 de septiembre de 2025 Inicio
Dos patrulleros chocaron en Villa Lugano en medio de una persecución: hay cuatro policías heridos

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando oficiales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires intentaban aprehender a dos delincuentes. A pesar del accidente, pudieron detenerlos.

Choque y persecución en Villa Lugano.


Un patrullero de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y otro de la Policía de la Provincia de Buenos Aires protagonizaron un choque durante una persecución en Villa Lugano contra una moto, a la cual intentaban detener. Cuatro oficiales y dos delincuentes resultaron heridos, pero están fuera de peligro.

El hecho ocurrió en la colectora de General Paz y avenida Roca, frente al Autódromo de Buenos Aires, pero como ocurrió al costado, no generó ningún tipo de caos de tráfico, solo una leve congestión en el sector mano a Río de La Plata.

Todo comenzó porque dos delincuentes en moto cometieron un robo en la Ciudad de Buenos Aires, precisamente en el límite entre Mataderos y Lugano, los oficiales comenzaron a perseguirlos y pidieron intervención de la Policía Bonaerense para poder continuar con el operativo cerrojo dispuesto por las fuerzas.

El fuerte impacto se dio en el cruce de Roca y dejó a cuatro agentes de policía heridos, dos de la bonaerense y dos de Ciudad, y los otros dos que tuvieron que ser atendidos fueron los ladrones. Luego, resultaron detenidos, pero todos están fuera de peligro.

