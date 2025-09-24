24 de septiembre de 2025 Inicio
Se autopercibía policía, diseñó un parche con su nombre y usaba un arma: fue detenido

El falso oficial, que circulaba en moto, salía a la calle con uniforme y esposas. Las autoridades no descartan que se haya aprovechado de la situación para ganar dinero en negro.

Falso Policía en Rosario.

Falso Policía en Rosario.

Un joven de 23 años fue detenido en Rosario luego de hacerse pasar por policía mientras circulaba en moto por la avenida Circunvalación. El caso quedó caratulado como usurpación de autoridad, títulos u honores, según confirmaron desde el Ministerio de Seguridad provincial.

El operativo se produjo alrededor de las 15, a la altura de la fábrica La Virginia, cuando agentes de la Policía Vial interceptaron una moto. De acuerdo con la información, el muchacho vestía uniforme similar al de la fuerza y, al ser requerido para identificarse, admitió que no era integrante de la policía.

De acuerdo con la denuncia, el hombre llevaba borcegos, pantalón azul y una chaqueta tipo garibaldina con dos escudos: el de la Policía de Santa Fe en el brazo izquierdo y el de Bomberos Voluntarios en el derecho.

Incluso contaba con un parche con su nombre, corte de cabello estilo militar y accesorios que reforzaban la apariencia: una réplica de pistola reglamentaria y un par de esposas en su estuche correspondiente.

Tras constatar la falsedad de su identidad, los agentes incautaron los elementos que portaba y, por orden de la Fiscalía de Flagrancia, el joven fue trasladado a la Comisaría 12ª, donde quedó a disposición de la Justicia.

