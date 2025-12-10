10 de diciembre de 2025 Inicio
Tensión en Caracas: Nicolás Maduro le prohibió el ingreso a Venezuela al equipo periodístico de C5N

Los periodistas fueron demorados alrededor de dos horas en su llegada a Venezuela y, luego de que les retuvieran los pasaportes, les comunicaron que no tenían el ingreso admitido al país. Ya emprendieron el regreso a la Argentina.

En un episodio de peligrosa censura mediática, el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, prohibió el ingreso a ese país al equipo periodístico de C5N.

Las autoridades migratorias de Venezuela retuvieron durante más de dos horas los pasaportes del equipo de C5N hasta prohibirles el ingreso al país.
El equipo, compuesto por los periodistas Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís, intentaba cubrir las alternativas del conflicto que por estas horas enfrenta a Venezuela con Estados Unidos, luego de que Donald Trump amenazara a Caracas con el inicio de operaciones militares terrestres.

El hecho se conoció a partir de una historia de Instagram de Adrián Salonia, quien relató cómo ocurrieron los hechos: "Llegamos al aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Caracas, ayer a las 2 am (hora local). En Migraciones nos pidieron la documentación correspondiente y allí esperamos durante dos horas, en las que nos sacaron fotos, nos hicieron decenas de preguntas y registraron todo".

Enseguida comentó que "la Policía de Migraciones nos comunicó que no teníamos admitido el ingreso y nos condujeron a un pasillo y de ahí rápidamente a la manga del avión".

"Sí, fuimos expulsados sin ninguna explicación. El destino, Bolivia, y acá estamos, esperando el regreso a Buenos Aires", cerró.

El gobierno de Nicolás Maduro expulsó a C5N de Venezuela, compuesto por Adrián Salonia y Nicolás Munafó y el camarógrafo Fabián Solís. El equipo fue demorado en el aeropuerto de Caracas durante dos horas, donde le preguntaron una y otra vez sobre su visita: "Fue un momento de mucha tensión".

El periodista Adrián Salonia compartió en redes sociales cómo fue el dramático momento que vivió junto al equipo, que viajó desde Buenos Aires a Caracas para retratar la vida en Venezuela. Sin embargo, apenas aterrizó el vuelo que se dirigía de Bolivia a Venezuela, el personal del aeropuerto detectó al grupo de periodistas.

"Se dieron cuenta de que éramos periodista, estamos con Nicolás Munafó, nos enviaron a la fila de los extranjeros, que no eran periodistas", contó Salonia, a partir de ese momento diferentes autoridades comenzaron hacerle muchas preguntas.

"Nosotros le explicamos que queríamos mostrar la vida cotidiana de los venezolanos, no hablamos en ningún momento de lo que está pasando con EE. UU.", añadió, el equipo entregó sus pasaportes y mostraron el lugar donde se iban a hospedar, el chofer que los iba a trasladar, y todo tipo de dato sobre la estadía en el país.

Tras dos horas de tensión, una persona se acerca y les dice que no van a poder ingresar al país. "Después ya nos conducen a otro lugar completamente vacío, con muchos policías, la serenidad con la que nos expulsan del país, nos hicieron pasar por un pasillo, por un escáner, nuestros pasaportes todavía no pudimos recuperarlos", afirmó Salonia.

Por el momento, el equipo no tiene sus pasajeros y les comunicaron que los podrán recuperar recién cuando ingresen a la Argentina.

