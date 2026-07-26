Nicolás Cabré confirmó la muerte de su único hermano, Duilio: "Te amo y nunca te voy a olvidar" El actor utilizó sus redes sociales para despedirlo. A raíz del duelo, la producción de la obra teatral que protagoniza en el Paseo La Plaza suspendió su función programada. Agregar C5N en









Nicolás Cabré junto a Duilio, su único hermano.

Nicolás Cabré confirmó este domingo el fallecimiento de su único hermano, Duilio, a los 47 años de edad. El actor utilizó sus plataformas digitales para anunciar la triste noticia ante el público, aunque los motivos del deceso todavía se desconocen.

A través de una historia de Instagram, el artista publicó una fotografía junto a su hermano y redactó unas emotivas palabras de despedida. "Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", expresó con dolor.

El mensaje continuó con gratitud por los momentos compartidos a lo largo de su vida. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", concluyó Cabré.

A causa del repentino duelo, la producción de la obra Ni Media Palabra suspendió la función de este domingo en el complejo Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. La comedia, que Cabré encabeza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, transita sus últimas presentaciones antes de una gira por Uruguay.

Quién era Duilio, el hermano de Nicolás Cabré Duilio era taxista, cultivaba un perfil muy bajo y vivía alejado de las cámaras. Su hermano menor lo recordó en una entrevista de 2019 con Mirtha Legrand con una frase sobre su extrema cercanía: "Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos". En aquel entonces, el actor también relató que su hermano tomó el oficio al volante como herencia paterna.

Este fallecimiento ocurre a poco más de un año de la muerte de la madre de ambos, Cristina Birckenstaedt, quien perdió la vida en junio de 2025 tras una enfermedad. En aquella oportunidad, los dos hermanos realizaron los trámites fúnebres de forma conjunta y decidieron no hacer un velatorio público. La familia ya arrastraba el dolor por la partida repentina de Norberto Cabré en 2016. Sobre el vínculo con su padre, el actor destacó años atrás: "Siempre digo que ojalá sea con Rufi un dos por ciento lo que fue mi papá conmigo. Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó".