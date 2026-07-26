IR A
IR A

Nicolás Cabré confirmó la muerte de su único hermano, Duilio: "Te amo y nunca te voy a olvidar"

El actor utilizó sus redes sociales para despedirlo. A raíz del duelo, la producción de la obra teatral que protagoniza en el Paseo La Plaza suspendió su función programada.

Nicolás Cabré junto a Duilio

Nicolás Cabré junto a Duilio, su único hermano.

Nicolás Cabré confirmó este domingo el fallecimiento de su único hermano, Duilio, a los 47 años de edad. El actor utilizó sus plataformas digitales para anunciar la triste noticia ante el público, aunque los motivos del deceso todavía se desconocen.

Los dolores len la columna o mantienen con cautela, aún así no deja de entrenar.
Te puede interesar:

Preocupa el delicado estado de salud de Nicolás Cabré: "No pienso bajar los brazos"

A través de una historia de Instagram, el artista publicó una fotografía junto a su hermano y redactó unas emotivas palabras de despedida. "Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años", expresó con dolor.

El mensaje continuó con gratitud por los momentos compartidos a lo largo de su vida. "Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto. Ahora me toca a mí lamentablemente tenerte que extrañar. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", concluyó Cabré.

A causa del repentino duelo, la producción de la obra Ni Media Palabra suspendió la función de este domingo en el complejo Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. La comedia, que Cabré encabeza junto a Mariano Martínez y el Bicho Gómez, transita sus últimas presentaciones antes de una gira por Uruguay.

Quién era Duilio, el hermano de Nicolás Cabré

Duilio era taxista, cultivaba un perfil muy bajo y vivía alejado de las cámaras. Su hermano menor lo recordó en una entrevista de 2019 con Mirtha Legrand con una frase sobre su extrema cercanía: "Nos llevamos 1 año y 8 meses, hicimos absolutamente todo juntos". En aquel entonces, el actor también relató que su hermano tomó el oficio al volante como herencia paterna.

Este fallecimiento ocurre a poco más de un año de la muerte de la madre de ambos, Cristina Birckenstaedt, quien perdió la vida en junio de 2025 tras una enfermedad. En aquella oportunidad, los dos hermanos realizaron los trámites fúnebres de forma conjunta y decidieron no hacer un velatorio público.

La familia ya arrastraba el dolor por la partida repentina de Norberto Cabré en 2016. Sobre el vínculo con su padre, el actor destacó años atrás: "Siempre digo que ojalá sea con Rufi un dos por ciento lo que fue mi papá conmigo. Me enseñó a valorizar lo que tiene valor. Me apoyó y me acompañó".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La torta de Rufina.

La peculiar torta de Rufina, la hija de la China Suárez y Nicolás Cabré, para sus 13 años

Nicolas Cabré le dedicó un tierno mensaje a Rufina por su cumpleaños.

Sin la China Suárez, Rufina Cabré celebró su cumpleaños junto a Nico Cabré y su novia: el tierno mensaje

play

Ducatenzeiler sobre las teorías conspirativas del Mundial: "Los jugadores mandaron mensajes encriptados"

últimas noticias

play
Rodolfo Arruabarrena, DT de Boca.

El Vasco Arruabarrena hizo autocrítica tras la goleada de Riestra a Boca: "El responsable soy yo"

Hace 1 hora
Hubo once accidentes en el último semestre.

La Justicia ordenó al Gobierno realizar obras urgentes en la Ruta 3 frente al aumento de los accidentes

Hace 1 hora
Estos son los resultados del sorteo del domingo 26 de julio de 2026.

Quini 6: los resultados del sorteo 3.394 del domingo 26 de julio de 2026

Hace 2 horas
play
Mariel Fernández, intendenta de Moreno. Foto de archivo.

El peronismo homenajeó a Eva Perón durante un acto multitudinario en Moreno

Hace 2 horas
Nicolás Cabré junto a Duilio, su único hermano.

Nicolás Cabré confirmó la muerte de su único hermano, Duilio: "Te amo y nunca te voy a olvidar"

Hace 2 horas